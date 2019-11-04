Гонкуровскую премию за 2019 год получил писатель Жан-Поль Дюбуа

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французский писатель Жан-Поль Дюбуа стал лауреатом самой престижной литературной награды Франции - Гонкуровской премии. Такое решение приняла в понедельник Гонкуровская академия, избрав лучшим франкоязычным литературным произведением 2019 года книгу "Не все в мире живут одинаково" (Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon).

69-летний романист имеет во Франции большой круг читателей. Свою карьеру уроженец Тулузы начинал как репортер. Дебют Дюбуа в качестве писателя состоялся в 1984 году. В 2004 году он был удостоен другой значимой литературной награды - премии "Фемина" - за книгу "Французская жизнь" (Une vie franaise). Несколько его романов были экранизированы.

Книга "Не все в мире живут одинаково" стала шестнадцатым романом в творчестве Дюбуа. Писатель рассказывает историю своего персонажа, который, оказавшись в тюрьме в Монреале, перелистывает предыдущие страницы жизни.

Известие о присуждении награды застало писателя в одном из парижских кафе. В разговоре с журналистами лауреат сказал, что награда стала для него неожиданностью и она не повлияет на его творчество. "Обещаю оставаться таким же, каким был сегодня утром", - с улыбкой заметил писатель в эфире телеканала BFM.

Один из фаворитов конкурса

Как отметил президент Гонкуровской академии Бернар Пиво, "Жан-Поль Дюбуа - романист, чье творчество соответствует духу времени".

Дюбуа был изначально одним из фаворитов премии вместе с бельгийской писательницей Амели Нотомб, чей роман "Жажда" (Soif) является во Франции бестселлером литературной осени. Победитель, по словам Пиво, определился во втором туре голосования, получив шесть из десяти голосов академиков.

За сто лет денежная часть премии обесценилась после многих мировых кризисов и ныне составляет всего €10 (чуть более 700 рублей). Тем не менее ее присуждение по-прежнему гарантирует лауреату резкое увеличение тиражей, повышенный читательский спрос и перевод произведений на другие языки.

Литературный "Оскар"

Самая знаменитая литературная награда Франции была учреждена братьями Эдмоном и Жюлем де Гонкур, чтобы поддержать других писателей. Ее первый лауреат Джон-Антуан Но удостоился награды в 1903 году за роман "Враждебная сила".

Члены Гонкуровской академии, в состав которой входят десять человек, не требуют никакого вознаграждения за прочтение нескольких сотен романов. Из их числа отбираются сначала четыре финалиста конкурса, а затем и победитель.

На протяжении долгой истории академия не раз подвергалась критике за то, что проглядела выдающихся авторов. Награда не досталась даже классику французской словесности Сидони-Габриэль Колетт, ставшей со временем президентом академии. Тем не менее академики не ошиблись в выборе, когда назвали лауреатами таких корифеев французской литературы, как Марсель Пруст, Морис Дрюон и Андре Мальро.

Гонкуровская премия предназначается авторам, пишущим на французском языке. Однако ее избранниками становились и писатели русского происхождения - Анри Труайя, Эльза Триоле, Ромен Гари (дважды), Андре Макин.

В минувшем году лучшим франкоязычным литературным произведением года была признана книга Николя Матье "Дети после них" (Leurs enfants apres eux). Она разошлась затем тиражом почти в 400 тыс. экземпляров.