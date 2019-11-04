В Петербурге фестиваль "Шолом Алейхем - GALA" начался концертом в театре музкомедии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Петербургская часть Международного фестиваля искусств "Шолом Алейхем - GALA", посвященного 160-летию со дня рождения еврейского писателя Шолом-Алейхема, началась с концерта в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.

"Сегодня состоялся концерт, все, кого мы планировали позвать, сюда приехали. Это выдающийся артист-легенда израильской сцены, основатель театра "Идишпиль" в Тель-Авиве Шмуэль Ацмон, у нас здесь артист Яков Явно из США, с Украины, что тоже для нас важно, приехала ведущая актриса Одесского академического русского драматического театра Елена Ященко, ее партнером является известный израильский музыкант Александр Поволоцкий", - сказал ТАСС генеральный продюсер фестиваля композитор Михаил Глуз.

Он добавил, что на концерте Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил зрителям фрагмент балета "Мой Иерусалим" в новой редакции. "Также выступил замечательный коллектив "Солнышко Петербурга", и состоялся дебют юной артистки Эвы Шолом-Алейхем, которая является прапрапраправнучкой Шолом-Алейхема. Программа очень насыщенная", - отметил Глуз.

Концерт состоял из двух отделений, в ходе которых на сцене также выступил лауреат международных конкурсов эстрадно-джазовый оркестр под управлением Андрея Балина, были представлены музыкальные произведения в обработке Михаила Глуза "Ребе хочет танцевать" и "Чири Бим".

Главным режиссером и художественным руководителем фестиваля выступила гендиректор Международного фонда поддержки отечественной культуры "Единство" и худрук и главный режиссер Международного культурного центра имени Соломона Михоэлса Ирина Горюнова. Президентом фестиваля является петербургский предприниматель и общественный деятель Аркадий Теплицкий.

Дальнейшие планы и программа

Как отметил в своем обращении к гостям фестиваля Теплицкий, основной целью мероприятия является популяризация богатой еврейской культуры. "Мне важно, что мы учредили Международный фестиваль искусств "Шолом Алейхем - GALA", важно, что он проходит в год 160-летия классика. Мы надеемся, что фестиваль станет постоянным и позволит десяткам тысяч людей во всех регионах России, ближнего и дальнего зарубежья прикоснуться к нашим традициям, к нашей великой культуре", - приводятся в обращении слова президента фестиваля.

Михаил Глуз отметил ТАСС, что фестиваль не ограничится одним концертом. "Завтра в Петербурге будет мастер-класс Шмуэля Ацмона, презентация новой редакции художественного фильма "Мы едем в Америку" режиссера Ефима Грибова по мотивам рассказа писателя "Мальчик Мотл", далее в здании Екатерининского собрания Петербурга состоится премьерный показ новой редакции спектакля "Блуждающие звезды", и, наконец, на новой сцене Мариинского театра будет концерт вокальной музыки к 100-летию Мечислава Вайнберга", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фестиваль планируется сделать постоянным. "Мы не спроста основную программу делаем в Санкт-Петербурге. Концепция у нас такая, что Петербург был столицей Российской империи, это культурная столица России, поэтому здесь наш зритель и поэтому мы очень большое внимание фокусируем именно на Петербурге", - сказал Глуз.

Первый концерт фестиваля прошел в Москве на сцене МХАТ имени Горького 31 октября. Также мероприятия фестиваля прошли в Туле.

О писателе

Псевдоним Шолом-Алейхема, настоящее имя которого Соломон Наумович Рабинович, дословно означает "мир вам". Писатель родился 2 марта 1859 года в городе Переяслав Полтавской губернии Российской империи. Поставленный по мотивам самого его знаменитого произведения - "Тевье-молочника" - мюзикл "Скрипач на крыше" известен по всему миру.

Эта работа позже была положена в основу спектакля "Поминальная молитва", который поставил в театре "Ленком" Марк Захаров. В разные годы героя этого спектакля на многих сценах играли Евгений Леонов, Михаил Ульянов, Богдан Ступка, а самым первым этот образ воплотил легендарный актер Соломон Михоэлс.

Многие произведения Шолом-Алейхема были также экранизированы - фильмы "Смех сквозь слезы" Григория Гричер-Чериковера по рассказу "Мальчик Мотл", "Тевье" Мориса Шварца, "Скрипач на крыше" Нормана Джуисона и другие. Умер писатель 13 мая 1916 года в Нью-Йорке.