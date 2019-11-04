На кинофестивале в Салониках показали фильм "Преступный человек" Дмитрия Мамулии

САЛОНИКИ /Греция/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Показ фильма "Преступный человек" сценариста и теоретика кино и театра, художественного руководителя Московской школы нового кино Дмитрия Мамулии, снятый при участии России с грузинскими актерами, прошел в понедельник на 60-м международном кинофестивале в Салониках.

Психологический триллер Мамулии начинается с убийства у автомагистрали известного спортсмена, голкипера национальной сборной Грузии, но главным действующим лицом становится 28-летний инженер, бывший случайным свидетелем. Это убийство так сильно подействовало на его психику, что полностью изменило его жизнь. Свидетель начинает как бы собственное расследование, подглядывает за близкими убитого, приходит на похороны, а потом и сам приобретает пистолет.

Юбилейный кинофорум в северной греческой столице проводится с 31 октября по 10 ноября.

Российская премьера пройдет в Ханты-Мансийске

Как сообщил Мамулия корреспонденту ТАСС после показа картины, ее премьеры в России еще не было. "Фильм покажут в Ханты-Мансийске на кинофестивале в марте, а потом он, безусловно, будет и в прокате", - сказал кинорежиссер, пояснив, что "пока лента не пройдет свой определенный фестивальный цикл, она не может идти в кинотеатрах". "Картину уже показали в Италии [Венецианский кинофестиваль], Китае, Турции, где он даже получил приз на стамбульском кинофестивале, - сказал Мамулия. - Сейчас он идет здесь, в Салониках, а затем отправится в Лиссабон, его также покажут в Минске на кинофестивале "Листопад".

На вопрос, почему он выбрал для своего фильма именно убийство футболиста, Мамулия сказал, что "искал для этого такого мифологического персонажа, который имеет некую пластическую сущность". "Футбол - это, скажем, как балет, для героя фильма - это определенного вида зрелище, где убийство связано с красотой", - пояснил кинорежиссер.

Вымышленная страна

По его словам, он показал в картине не современную Грузию, а некую "условную Грузию". "Если складывать впечатление о Грузии по этому фильму, то оно сложится не совсем таким, какое есть [на самом деле]. Скорее можно по этому фильму сложить впечатление о России", - неожиданно сказал Мамулия, пояснив, что у картины, наверное, есть корни в русской литературе.

"При том, что я не имею тут в виду Раскольникова и только Раскольникова [из романа Достоевского "Преступление и наказание"], фильм имеет корни вообще в таком типе героя, который вдруг становится одержимым какой-то своей внутренней мыслью, и эта мысль начинает его съедать. Это очень русский герой. И он уже передвигается по жизни не обычно в причинно-следственном плане, а все соответствует его какой-то внутренней мысли. Для меня очень было важно, например, даже в монтаже построить этот фильм в соответствии с тем, как движется мысль героя - порой это хаотично, порой это совершенно непонятно, порой это воображение, а порой - реальность", - отметил кинорежиссер.

Он отметил, что с финансированием авторского кино всегда все достаточно сложно, особенно с фильмами, которые не имеют нарративную (повествовательную) структуру, где не просто рассказана причинно-следственная история. "Этот фильм я снимал в Грузии на грузинские и на российские деньги. И снимал его долго - три года, три захода. Это было связано, в том числе и с проблемами финансирования", - сообщил Мамулия.

Интерес к российским фильмам

Режиссер впервые приехал на международный кинофестиваль в Салониках, и уже почувствовал интерес местной публики к российскому кино. "На показе нашего фильма был почти полный зал, и ни один зритель не ушел", - сказал Мамулия, добавив, что россиян может интересовать совместное производство с Грецией. "Это не только из-за красивой природы, но и из-за смежности наших культур. Мне, например, это очень интересно. Существует новое греческое кино, например, такие известные [в мировой киноиндустрии] режиссеры, как [Йоргос] Лантимос и [Афина Рахель] Цангари".

"А вообще копродукция - это спасение для авторского кино, - продолжил Мамулия. - Безусловно, в России можно получить финансирование, но этого недостаточно. Всегда у авторского кино оно состоит из [средств] трех-пяти стран. У авторского кино, не имеющего нарративной составляющей, стоит эта проблема везде - пробиваться. Это не российская проблема, это проблема во всем мире. Мир сейчас упрощенный такой, и все хотят увидеть очень четкую историю. И как только ты делаешь какие-то шаги в сторону поиска языка, то такие проблемы могут быть".

Кинорежиссер с оптимизмом оценивает перспективы развития киноиндустрии в РФ. "Есть очень много интересных авторов, которые и в России, и в Грузии снимают кино. И никаких препятствий для показа таких фильмов, безусловно, нет. Наоборот, есть интерес, и, я думаю, сейчас он даже усиливается. Параллельно с тем, что сериальная индустрия захватила собой все, что связано с сюжетом и развлечением, интерес к авторскому кино возрос", - заключил Мамулия.