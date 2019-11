Группа Scorpions выступит в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Германская рок-группа Scorpions во вторник выступит на московском стадионе "ВТБ-Арена" в рамках мирового турне, посвященного легендарному альбому Crazy World. В программу концерта войдут главные хиты рокеров, в том числе Wind of Change и Send Me an Angel, сообщила пресс-служба организатора гастролей SAV Entertainment.

Это уже второй приезд Scorpions в Россию в рамках Crazy World Tour, стартовавшего в 2017 году. На этот раз в их графике пять российских городов. Гастроли начались в Екатеринбурге и Краснодаре. После столицы музыканты отправятся в Санкт-Петербург (7 ноября) и Воронеж (10 ноября). Также они дадут концерты в Киеве и Минске.

"Накануне я давал интервью, и журналист спросил, каково для нашей интернациональной группы снова вернуться в Россию, - процитировала пресс-служба гитариста группы Рудольфа Шенкера. - И кто-то сказал: "Нет же, это русская группа". И это лучший комплимент, который мы когда-либо могли получить в вашей стране. Возможность считать себя российской группой - просто фантастика".

Альбом Crazy World имеет мультиплатиновый статус, продажи превысили 5 млн экземпляров. В альбом вошла знаменитая композиция Wind of Change, написанная под впечатлением от концертов группы в Ленинграде и Москве в 1988 и 1989 годах.

Группа Scorpions была основана в Ганновере в 1965 году гитаристом Рудольфом Шенкером, в 1969-м к ней присоединился вокалист Клаус Майне, в 1978-м - соло-гитарист Маттиас Ябс, в 2003-м - уроженец Польши, басист Павел Мончивода. Нынешний состав коллектива окончательно сформировался в 2016 году с приходом ударника Микки Ди, ранее игравшего в распавшемся к тому моменту легендарном британском трио Motorhead.

В репертуаре Scorpions - англоязычные лирические баллады и хард-рок. За свою карьеру группа дала более 5 тысяч концертов в 80 странах и выпустила 18 студийных альбомов тиражом свыше 100 млн экземпляров.