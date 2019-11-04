Путин: лауреаты конкурса им. Чайковского помогают иностранцам лучше понять русскую музыку

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что выступления лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского в других странах позволяют иностранцам лучше узнать русскую музыку. Об этом он заявил на встрече с лауреатами конкурса, которая состоялась после концерта с их участием в зале столичного парка "Зарядье".

Во встрече также приняли участие дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский. "Маэстро [Гергиев] сказал, что организует ваши поездки по другим странам, чтобы там с русской музыкой познакомились поближе, потому что вы исполняете, в основном, русскую музыку", - сказал глава государства, обращаясь к музыкантам.

Путин поблагодарил лауреатов конкурса за концерт. "Вы доставили всем удовольствие", - сказал он. Глава государства также пожелал им, чтобы творческая судьба музыкантов соответствовала масштабам их талантов, и поднял за это бокал шампанского.

Гергиев в свою очередь рассказал президенту о каждом из лауреатов и признался, что перед жюри конкурса стояла очень сложная задача по выбору лучших среди конкурсантов.

В понедельник вечером в "Зарядье" прошел концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева, в котором приняли участие лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.