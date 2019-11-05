"Мелодия" выпустила пластинку хитов к 90-летию Александры Пахмутовой

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила виниловую пластинку "Песни Александры Пахмутовой" в честь 90-летнего юбилея композитора. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"На пластинке песни "Надежда", "Нежность", "Беловежская пуща", "Звездопад", "Главное, ребята…", "Мелодия", "И вновь продолжается бой…" и другие звучат в исполнении Анны Герман, Муслима Магомаева, Майи Кристалинской, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Валентины Толкуновой", - отметили представители компании.

Песни разных лет были записаны при участии Вокального дуэта Льва Полосина и Бориса Кузнецова, Ансамбля советской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Хора молодежи и студентов под управлением Бориса Тевлина, других коллективов.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне - район Волгограда). В возрасте пяти лет сочинила свою первую пьесу для фортепиано "Петухи поют". В 1942-1943 годах Пахмутова находилась в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне - Республика Казахстан), в этот период она написала свои первые песни - "Если будешь ранен, милый, на войне" и "Если я не вернусь, дорогая" на стихи Иосифа Уткина.

На счету композитора - четыре сотни песен, многие из которых написаны в соавторстве с Добронравовым и отражают то, чем все эти годы жила страна. Это композиции о строителях Сибири ("Письмо на Усть-Илим", "Девчонки танцуют на палубе", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Прощание с Братском"), летчиках и космонавтах ("Обнимая небо", "Мы учим летать самолеты", "Знаете, каким он парнем был", "Как нас Юра в полет провожал" и другие), спорте и спортсменах ("Команда молодости нашей", "Трус не играет в хоккей", "Герои спорта", песня церемонии закрытия летней Олимпиады 1980 года "До свидания, Москва! " и другие), молодежи и революции ("Орлята учатся летать", "Любовь, комсомол и весна", "И вновь продолжается бой" и другие), а также лирические композиции ("Нежность", "Мелодия", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Надежда", "Нам не жить друг без друга" и другие).

Композитор также создала несколько произведений для симфонического оркестра, сочинения кантатно-ораторного жанра, музыку к балету "Озаренность", кинофильмам "Девчата" (1961), "Жили-были старик со старухой" (1964), "Три тополя на Плющихе" (1967) и другие.