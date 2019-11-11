"Место встречи изменить нельзя". Что из фильма было в реальной жизни?

Сценарий написали Аркадий и Георгий Вайнеры по собственному же роману "Эра милосердия". Аркадий Вайнер сам служил в Московском уголовном розыске — то есть там же, где его герои. А значит, многие истории из опыта сыщиков знал не понаслышке (или из первых рук). В интернете можно найти много рассказов о том, кто был чьим прототипом в фильме. Например, почти везде вы прочтете, что "Черная кошка" — это знаменитая банда Митина. Но в МУРе говорят, что это неправда. Еще там уверены, что главные герои — собирательные образы, и реальных прототипов у них нет.
Мы сравнили несколько моментов из фильма с историями, описанными в книге "Московский уголовный розыск. 1918–2018. История в лицах", которая вышла год назад ограниченным тиражом. Ей можно доверять: ее автор и составитель Юрий Федосеев возглавлял МУР в 1991–1994 годах.
История одного убийства
Помню, один бандитское нападение разыграл. Приезжаем, жена убитая, он в соседней комнате связанный, с кляпом во рту. В квартире беспорядок, все ценности похищены. Да и он сам кричит, убивается, жизни, говорит себя лишу, говорит, не могу без нее. (…) А дальше узнал я, что у него любовница имеется (…) Ну я ему и врубил прямо в лоб. За что, говорю, гражданин, убили дорогую супругу? (…) Любовницу его разговорил. Она домишко, видишь, купила, а на какие шиши — непонятно. Ну, крутила-вертела, признаться пришлось: деньги, 30 тысяч, любовник дал.
Эту историю Жеглов рассказывает Шарапову ближе к финалу первой серии, чтобы убедить, что Иван Груздев вполне мог убить свою жену.
В книге "Московский уголовный розыск. 1918–2018. История в лицах" описана очень похожая история. Она произошла примерно в конце 40-х — начале 50-х. Рано утром продавщица молока пришла к супругам Крыловым. Она нашла жену убитой, а мужа — связанным и с кляпом во рту. Он сказал, что вечером в дом ворвались грабители, требовали деньги и драгоценности. Но денег в доме не было, а вещи преступники не тронули. Телевизор, например, остался в квартире, хотя при этом стоял на полу — было непонятно, как его скинули, ухитрившись не разбить.
Несколько месяцев дело не удавалось сдвинуть с мертвой точки. А потом выяснилось, что пенсионер Крылов недавно женился на 22-летней женщине, причем они были любовниками еще при жизни его жены.
Оказалось, что мужчина попросил любовницу помочь избавиться от супруги. Та нашла исполнителя. Женщину убили, в квартире навели беспорядок. Но телевизор пожалели — не стали сбрасывать, поэтому он остался целым.
Особая прелесть этой истории в том, что за исполнителя любовница мужчины собиралась замуж. А Крылов был ей нужен сначала для подарков, а потом — чтобы получить часть его имущества после развода. В милиции она во всем созналась, сказав, что убитая ей снится каждую ночь.
"Черная кошка"
— Что это за черная кошка такая?
— Их второй год ищут, а выйти на след не удается. (…) Грабят магазины, квартиры зажиточные, склады, сберкассы. А главное — людей режут, стреляют почем зря. И где ни покажутся — там обязательно или углем черную кошку нарисуют, или котенка подбросят. (…) Для форсу бандитского. Вот будто бы смеются они над нами, издеваются. Почерк свой хотят показать.
Банды "Черная кошка", державшей Москву в страхе, не существовало. Но существовала "кодла "Черная кошка". Ее придумали (и заключили письменный договор) семеро московских подростков в 1945 году. В знак принадлежности к кодле участники сделали на запястьях татуировки с изображением кошки. Ребят поймали на первом же деле.
Банда Митина, которую многие считают прототипом "Черной кошки", орудовала в Москве в начале 50-х. Ее главарем был рабочий оборонного завода, передовик производства, "высокий белобрысый парень, в большинстве случаев он в коричневом кожаном пальто". Все члены банды работали и были у себя на службе на хорошем счету. В том числе поэтому вычислить их было сложно — оперативники начали с "неблагонадежной публики". Зато когда вычислили, задержали без стрельбы и жертв.
Персонаж фильма Фокс производит на окружающих впечатление благообразного человека, но передовиком производства он все же не был — что уж говорить об остальных, явных уголовниках. Как уверен бывший начальник МУРа Юрий Федосеев, между этими бандами ничего общего нет: "Но людям надо найти какой-то прототип — вот они его и находят".
Внедрение в банду
— И не вздумай изображать из себя вора в законе! Ты маленький человек, лопушок, шестерка. (…) А велено тебе разузнать: коли они согласны брать кассу, где своя баба-наводчица, то придет с ними толковать пахан. Понял?
— А ежели спросят — зачем мы вам?
— А потому что мало нас. И всего один ствол имеется.
— А почему, спросят, сам пахан не пришел?
— А если они ему уголовку приведут на хвосте? Наш пахан ихнего не глупее.
Так в начале первой серии Глеб Жеглов инструктирует молодого оперативника Васю Векшина. Задачей было внедриться в банду. Оперативника "раскололи" и тихо зарезали прямо на скамейке, где была назначена встреча. В финале фильма Володе Шарапову удалось попасть в "Черную кошку" (впрочем, туда, где скрывалась банда, он поехал не по своей воле) и выманить их "отбивать Фокса".
История об удачном внедрении в банду описана в рассказе "Первый начальник МУРа" из книги "Московский уголовный розыск. 1918–2018. История в лицах". Она произошла вскоре после основания организации, то есть в конце 10-х — начале 20-х годов прошлого века. Первый глава розыска Александр Трепалов под видом налетчика Сашки Косого из Петрограда встретился с одним из главарей бандитов Мишкой Рябым. Устроить встречу помог молодой преступник из недавно "взятой" банды.
Трепалов-Косой предложил ограбить железнодорожную кассу, где есть свой "надежный человек". Но делать это надо большим количеством людей — иначе всех перебьют. Мишка Рябой взялся уговорить главарей других банд, и в итоге в налете должны были участвовать более 20 преступников. Все они попали в засаду. Так за одну операцию ликвидировали почти всю бандитскую верхушку Москвы тех лет.
Как видно, легенда Трепалова чем-то похожа на легенду, с которой пытались внедрить Васю Векшина. А клички Рябой и Косой напоминают кличку Горбатый. Впрочем, как говорит бывший начальник МУРа Юрий Федосеев, внедрение оперативников в банду — это известная (хоть и очень опасная) форма работы, которая применялась и в советские годы, и в 90-х, и в нулевых.
Бэлла Волкова