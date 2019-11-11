"Место встречи изменить нельзя". Что из фильма было в реальной жизни?

"Вор должен сидеть в тюрьме!" В России немного найдется людей, которые не знали бы эту фразу. 40 лет назад на экраны вышел фильм Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Десятки цитат моментально ушли в народ, а Глеба Жеглова и Владимира Шарапова мы любим до сих пор

Сценарий написали Аркадий и Георгий Вайнеры по собственному же роману "Эра милосердия". Аркадий Вайнер сам служил в Московском уголовном розыске — то есть там же, где его герои. А значит, многие истории из опыта сыщиков знал не понаслышке (или из первых рук). В интернете можно найти много рассказов о том, кто был чьим прототипом в фильме. Например, почти везде вы прочтете, что "Черная кошка" — это знаменитая банда Митина. Но в МУРе говорят, что это неправда. Еще там уверены, что главные герои — собирательные образы, и реальных прототипов у них нет.

Описание Юрий Федосеев © Сергей Карпухин/ТАСС

Мы сравнили несколько моментов из фильма с историями, описанными в книге "Московский уголовный розыск. 1918–2018. История в лицах", которая вышла год назад ограниченным тиражом. Ей можно доверять: ее автор и составитель Юрий Федосеев возглавлял МУР в 1991–1994 годах. История одного убийства Помню, один бандитское нападение разыграл. Приезжаем, жена убитая, он в соседней комнате связанный, с кляпом во рту. В квартире беспорядок, все ценности похищены. Да и он сам кричит, убивается, жизни, говорит себя лишу, говорит, не могу без нее. (…) А дальше узнал я, что у него любовница имеется (…) Ну я ему и врубил прямо в лоб. За что, говорю, гражданин, убили дорогую супругу? (…) Любовницу его разговорил. Она домишко, видишь, купила, а на какие шиши — непонятно. Ну, крутила-вертела, признаться пришлось: деньги, 30 тысяч, любовник дал.

Описание Экспонат в музее МУРа — изображение уличной сценки советских времен © Сергей Карпухин/ТАСС

Эту историю Жеглов рассказывает Шарапову ближе к финалу первой серии, чтобы убедить, что Иван Груздев вполне мог убить свою жену. В книге "Московский уголовный розыск. 1918–2018. История в лицах" описана очень похожая история. Она произошла примерно в конце 40-х — начале 50-х. Рано утром продавщица молока пришла к супругам Крыловым. Она нашла жену убитой, а мужа — связанным и с кляпом во рту. Он сказал, что вечером в дом ворвались грабители, требовали деньги и драгоценности. Но денег в доме не было, а вещи преступники не тронули. Телевизор, например, остался в квартире, хотя при этом стоял на полу — было непонятно, как его скинули, ухитрившись не разбить. Несколько месяцев дело не удавалось сдвинуть с мертвой точки. А потом выяснилось, что пенсионер Крылов недавно женился на 22-летней женщине, причем они были любовниками еще при жизни его жены. Оказалось, что мужчина попросил любовницу помочь избавиться от супруги. Та нашла исполнителя. Женщину убили, в квартире навели беспорядок. Но телевизор пожалели — не стали сбрасывать, поэтому он остался целым. Особая прелесть этой истории в том, что за исполнителя любовница мужчины собиралась замуж. А Крылов был ей нужен сначала для подарков, а потом — чтобы получить часть его имущества после развода. В милиции она во всем созналась, сказав, что убитая ей снится каждую ночь. "Черная кошка" — Что это за черная кошка такая? — Их второй год ищут, а выйти на след не удается. (…) Грабят магазины, квартиры зажиточные, склады, сберкассы. А главное — людей режут, стреляют почем зря. И где ни покажутся — там обязательно или углем черную кошку нарисуют, или котенка подбросят. (…) Для форсу бандитского. Вот будто бы смеются они над нами, издеваются. Почерк свой хотят показать.

Описание Экспонат в музее МУРа — изображение разбойного нападения © Сергей Карпухин/ТАСС

Банды "Черная кошка", державшей Москву в страхе, не существовало. Но существовала "кодла "Черная кошка". Ее придумали (и заключили письменный договор) семеро московских подростков в 1945 году. В знак принадлежности к кодле участники сделали на запястьях татуировки с изображением кошки. Ребят поймали на первом же деле. Банда Митина, которую многие считают прототипом "Черной кошки", орудовала в Москве в начале 50-х. Ее главарем был рабочий оборонного завода, передовик производства, "высокий белобрысый парень, в большинстве случаев он в коричневом кожаном пальто". Все члены банды работали и были у себя на службе на хорошем счету. В том числе поэтому вычислить их было сложно — оперативники начали с "неблагонадежной публики". Зато когда вычислили, задержали без стрельбы и жертв. Персонаж фильма Фокс производит на окружающих впечатление благообразного человека, но передовиком производства он все же не был — что уж говорить об остальных, явных уголовниках. Как уверен бывший начальник МУРа Юрий Федосеев, между этими бандами ничего общего нет: "Но людям надо найти какой-то прототип — вот они его и находят". Внедрение в банду — И не вздумай изображать из себя вора в законе! Ты маленький человек, лопушок, шестерка. (…) А велено тебе разузнать: коли они согласны брать кассу, где своя баба-наводчица, то придет с ними толковать пахан. Понял? — А ежели спросят — зачем мы вам? — А потому что мало нас. И всего один ствол имеется. — А почему, спросят, сам пахан не пришел? — А если они ему уголовку приведут на хвосте? Наш пахан ихнего не глупее.

Описание Экспонат в музее МУРа — похоже, здесь мы видим карманника, который планирует кражу © Сергей Карпухин/ТАСС

Так в начале первой серии Глеб Жеглов инструктирует молодого оперативника Васю Векшина. Задачей было внедриться в банду. Оперативника "раскололи" и тихо зарезали прямо на скамейке, где была назначена встреча. В финале фильма Володе Шарапову удалось попасть в "Черную кошку" (впрочем, туда, где скрывалась банда, он поехал не по своей воле) и выманить их "отбивать Фокса".

На эту тему Убитая балерина и розы для отрубленной головы. Фрагмент из книги о сыщиках МУРа