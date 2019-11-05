Украинская группа Green Grey выступит на фестивале "Дикая мята" под Тулой в 2020 году

ТАСС, 5 ноября. Украинская группа Green Grey выступит на музыкальном фестивале "Дикая мята" в Тульской области в 2020 году. Мероприятие пройдет с 19 по 21 июня в поселке Бунырево, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Фестиваль музыки и комфорта "Дикая мята" объявил первого артиста лайн-апа 2020 года. На фестивале выступит легендарная украинская группа Green Grey, которая впервые с 2011 года посетит Россию с концертом", - говорится в сообщении.

По словам продюсера фестиваля Андрея Клюкина, каждое выступление Green Grey - это яркое и запоминающееся шоу. "Я большой поклонник Green Grey, и сам факт того, что группа для своего первого концерта в России после многолетней паузы выбрала именно "Дикую Мяту", меня очень бодрит. Мне очень хочется верить, что этот концерт сделает всех нас ближе. Музыка несет мир и любовь, и мы надеемся, что это будет не единственная украинская группа в нашем трехдневном марафоне", - приводит пресс-служба слова Клюкина.

"Дикая Мята" - крупный мультиформатный музыкальный фестиваль. В 2019 году он прошел в одиннадцатый раз. Первые три года он проходил в Тропаревском парке в Москве, в 2009 году - на Таманском полуострове, с 2011 года - в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года - в Тульской области. В этом году фестиваль собрал 58 тыс. участников. На нем выступили Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", а также петербургский электронный проект "Нейромонах Феофан". Среди участников трехдневной программы были заявлены Primal Scream, "Мумий Тролль", Дельфин и Баста, электронное шоу Faithless DJ Set, Alai Oli, The Hatters, "Кирпичи", Dubioza Kolektiv, участница шоу "Голос" Анна Пингина. Всего за три фестивальных дня прошло около 100 концертов.

Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В ее творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро. Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.