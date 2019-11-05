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Мэттью Макконахи завел страницу в Instagram

В первые сутки на страницу актера подписались более 635 тыс. пользователей

Актер Мэттью Макконахи завел страницу в социальной сети Instagram. Он опубликовал первый пост 4 ноября, в день своего 50-летия.

В видеоролике Макконахи признался, что волнуется, поскольку готов к монологу в соцсетях, но не к диалогу.

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officially mcconaughey

Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)

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В первые сутки на страницу актера подписались более 635 тыс. пользователей. Ролик набрал более 945 тыс. просмотров, и около 15 тыс. комментариев.

Макконахи снялся в более чем 50 фильмах, включая "Под кайфом и в смятении" и "Волк с Уолл-стрит".

За роль в картине "Далласский клуб покупателей" получил "Оскар" и "Золотой глобус".

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