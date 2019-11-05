Мэттью Макконахи завел страницу в Instagram

Актер Мэттью Макконахи завел страницу в социальной сети Instagram. Он опубликовал первый пост 4 ноября, в день своего 50-летия.

В видеоролике Макконахи признался, что волнуется, поскольку готов к монологу в соцсетях, но не к диалогу.