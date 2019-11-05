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Сенатор предложил Росатому снять фильм о реальных событиях в Чернобыле

Заместитель гендиректора госкорпорации Николай Спасский сообщил, что такая инициатива уже есть, и подчеркнул, что развитие ядерной энергетики требует поддержки со стороны общественного мнения
Припять, Украина Петр Сивков/ТАСС
Описание
Припять, Украина
© Петр Сивков/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил госкорпорации "Росатом" создать кинофильм о реальных событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году после выхода британской картины, в которой были допущены искажения происходивших тогда событий.

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"Недавно вышел известный британский фильм "Чернобыль", многие его посмотрели. Вы знаете, с художественной точки зрения, наверное, он интересный, но там очень явные искажения допущены по этой аварии. К сожалению, молодым людям, которые не знают, что было реально в Чернобыле, понравился фильм", - сказал Джабаров на заседании комитета во вторник при рассмотрении закона о ратификации соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ в сфере обеспечения готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации.

"А не думала ли ваша корпорация о создании нашего фильма подобного, чтобы показать молодым людям, что реально происходило, что не так все-таки плохо было в нашей системе защиты атомных станций, потом как шла ликвидация этой аварии", - добавил он. "Я думаю, что может быть, вы бы встали во главе консультантов этого проекта. Давайте подумаем о создании фильма при вашей помощи", - добавил сенатор, обратившись к заместителю гендиректора - директору Блока международной деятельности Росатома Николаю Спасскому.

В свою очередь Спасский назвал такую постановку вопроса абсолютно правильной. "Насколько я знаю, такая инициатива уже есть", - сказал он.

Он также подчеркнул, что развитие ядерной энергетики требует поддержки со стороны общественного мнения. "В отсутствие такой поддержки - будь то на уровне государства, будь то на уровне тех конкретных областей, где существуют наши объекты - это просто невозможно. Поэтому мы очень плотно работаем в этой области", - сказал Спасский.

О сериале и катастрофе

"Чернобыль" - пятисерийный драматический фильм, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Премьера фильма состоялась 6 мая 2019 года в США и 7 мая 2019 года в Великобритании.

При этом в настоящее время готовится к выходу в свет российский фильм актера и режиссера картины Данилы Козловского, основанный на реальной истории команды добровольцев - ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Его премьера запланирована на осень 2020 года.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года: взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек. 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение года после катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории бывшего СССР.

Теги
РоссияДжабаров, Владимир Михайлович
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