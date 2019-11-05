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В Петербурге покажут бродвейский хит "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так"

Петербуржцы увидят три состава исполнителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Бродвейский хит "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так" в исполнении артистов московских театров в среду впервые будет показан в Петербурге. В течение недели спектакль в жанре театральной клоунады будет исполняться на сцене Театра "Мюзик-Холл", - сообщил продюсер Дмитрий Богачев на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"С Петербурга мы начинаем прокат спектакля по городам России, его увидят также зрители Екатеринбурга и Казани", - рассказал продюсер. Он добавил, что специально для Петербурга "готовятся новинки, изюминки, чтобы шоу заиграло новыми красками". "Спектакль не будет похож на московский, и зрители в Санкт-Петербурге должны видеть, что этот спектакль сделан специально для них", - заверил Дмитрий Богачев.

Петербуржцы увидят три состава исполнителей. И только главную женскую роль Сандры все семь дней будет исполнять Анастасия Стоцкая. Она уже многие годы связана с компанией "Бродвей Москва", которая открыла в ней острохарактерную, эксцентричную артистку.

"Женщине вообще очень сложно быть смешной на сцене, отпустить себя, потому что мы немножечко все себя контролируем, как мы выглядим. Но в этом спектакле мы попадаем в такие обстоятельства, что об этом думать уже и не приходится", - рассказала актриса, считающая большой удачей участвовать в таком проекте, где значительная часть действия построена на импровизации. По ее мнению, это спектакль для всей семьи, в чем она убедилась на собственном опыте. "Мой ребенок в шесть лет смотрел это шоу, и не один раз, и он был в полном восторге", - рассказала актриса.

Как сообщили спикеры, следующим спектаклем, который намечено показать в Петербурге, будет "Комедия о том, как банк грабили" - еще одно провокационное действо, не похожее на шоу, которое пошло не так. Одну из главных ролей в нем также исполнит Анастасия Стоцкая.

В Москве "Шоу, которое пошло не так" было показано более 200 раз, собрав аудиторию в 250 тысяч зрителей.

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