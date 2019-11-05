Фильм Андрея Тарковского "Солярис" выйдет в повторный прокат к новогодним праздникам

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Драма, снятая Андреем Тарковским в 1972 году по мотивам одноименного фантастического романа Станислава Лема "Солярис", выйдет в повторный прокат в декабре текущего года в более чем 70 городах России. Об этом во вторник ТАСС сообщил исполнительный директор журнала "Искусство кино" Владимир Кочарян.

"Каждый год в России на Новый год выпускают много российских блокбастеров, убирают американские релизы и арт-кино с новогодних праздников, мы решили, а что если мы тоже поучаствуем и к новогодним праздникам выпустим главный подарок в области русской кинокультуры - отреставрированную версию "Соляриса" Андрея Тарковского. Вот, пусть все в Новый год идут смотреть Тарковского", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что "всероссийский новогодний прокат Тарковского" начнется в декабре. "Это не первый наш релиз, это уже третий фильм Тарковского, который мы выпускаем с "Мосфильмом". Более 70 городов уже сейчас практически подтвердились, но мы будем выходить на максимальное количество (площадок - прим. ТАСС). С 19 декабря фильм выйдет эксклюзивно в сети "Каро" в России, в Санкт-Петербурге также начнутся показы в кинотеатре "Аврора" и "Родина". А с 26 декабря начнется всероссийский новогодний прокат Тарковского", - добавил Кочарян.

В пресс-службе журнала также отметили, что специальные показы фильма пройдут 11 декабря в Москве (кинотеатр "Октябрь") и 14 декабря в Санкт-Петербурге (кинотеатр "Аврора").

По сюжету фильма космическая экспедиция несколько лет безрезультатно исследует планету Солярис, на которой обнаружен "разумный" Океан. Чтобы разобраться в пользе исследований, на Солярис отправляется психолог Крис Кельвин. Там доктор обнаруживает экипаж, как ему кажется, обезумевший из-за воссозданных Океаном мучительных тяжелых воспоминаний. Скептицизм Криса проходит, когда он встречает покончившую с собой жену.

В фильме сыграли Наталья Бондарчук, Донатас Банионис, Юри Ярвет, Владислав Дворжецкий, Николай Гринько и Анатолий Солоницын. На Каннском кинофестивале в 1972 году "Солярис" получил гран-при жюри и приз международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI.