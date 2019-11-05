Мединский признался, что СП проверяла систему распределения средств на кино по его просьбе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский признался, что лично попросил Счетную палату проверить систему распределения госсредств на кинопроекты.

"Тут много цитировалась Счетная палата, которая дала определенные рекомендации, как еще улучшить систему распределения госсредств. Я открою вам тайну: Счетная палата по моей просьбе проверяла систему распределения", - сказал он журналистам.

Министр добавил, что как только бывший глава Минстроя Михаил Мень стал аудитором Счетной палаты, курирующим культуру, то Мединский "попросил его по-товарищески проверить, что (происходит) с кино, потому что всегда одна голова хорошо, а две лучше". "Любой взгляд со стороны нам очень полезен. И мы теперь будем использовать эти рекомендации Счетной палаты, мы благодарны СП и будем и далее совершенствовать систему распределения государственных средств, потому что у нас есть желание делать как можно больше успешного кино, чтобы отрасль наша поднималась", - подчеркнул он.

Глава Минкультуры напомнил, что еще шесть лет назад Минкультуры изменило систему субсидирования кинопроектов, что привело к серьезному позитивному сдвигу в качестве кинопродукции. Так, по его словам, за шесть лет просмотры российских фильмов в кинотеатрах выросли почти вдвое. "Сейчас, когда прошло время, необходимо некоторые моменты уточнить, усилить", - добавил Мединский.