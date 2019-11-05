Комитет Думы поддержал проект о загранпаспортах для ценных музыкальных инструментов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по культуре на заседании во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о маркировке ценных музыкальных инструментов для их временного вывоза из РФ и получении на них специальных паспортов.

"Для получения заключения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и радиочастотной метками", - говорится в пояснительной записке. Речь идет о музыкальных инструментах, которые являются культурными ценностями. Одновременно необходимо будет оформить на них паспорт с уникальным номером в Минкультуры, где будет указана идентификационная информация о музыкальном инструменте, о его собственнике либо арендаторе, а также будет размещена фотография указанного музыкального инструмента или смычка.

"О проведенной маркировке музыкального инструмента или смычка производится отметка в его паспорте, а сведения о нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок... вносятся в единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках", - указано в сопроводительных документах.

Как пояснял ранее глава Минкультуры Владимир Мединский, законопроект призван упростить процедуру ввоза и вывоза ценных инструментов в первую очередь гастролирующими профессиональными музыкантами. По его словам, сегодня каждый раз музыкант должен получить разрешение на вывоз скрипки от Минкультуры, а на таможне должен быть соответствующий эксперт, который определит ценность инструмента, из-за чего "пересечение таможни - это исторически большая проблема". Министр также сообщал, что соответствующий паспорт на инструмент будет действовать 10 лет - весь этот период не нужно будет получать дополнительные разрешения на его вывоз и ввоз.