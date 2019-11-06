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"Десять негритят отправились обедать…" Спаслись бы вы в детективе Агаты Кристи?

© Алексей Дурасов/ТАСС
Книга (которая стала самой продаваемой работой писательницы) вышла 80 лет назад в Англии

"Десять негритят" входит в топ-100 лучших детективных романов всех времен, который был составлен Британской ассоциацией писателей-криминалистов. Сюжет крутится вокруг десяти героев, которые приезжают на Негритянский остров вблизи побережья Девона. Для каждого из них приготовлена своя комната, в которой висит детская считалочка: в каждой строфе умирает один негритенок. 

Пластинка, включенная дворецким по велению хозяина (которого никто не видел), "вещает", что каждый из присутствующих оказался там не случайно и каждый из них повинен в убийстве. Гости пытаются сбежать с острова или позвать на помощь, но тщетно: незримый убийца начинает свое темное дело, строго следуя считалочке. 

Смогли бы вы спастись с острова?

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