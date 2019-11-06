ГИТИС восстановил контакты с Национальной школой драмы Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и Национальная школа драмы Индии - ведущие театральные вузы двух стран - восстановили контакты после примерно 15-летнего перерыва. Как сообщил в среду ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский, вузы договорились начать регулярные обмены и активизировать сотрудничество.

"С Индией у нас были партнерские отношения, это было более 10 лет назад. Но память о тех контактах у нас осталась очень хорошая. И, как я понял, индийская сторона также рада возобновлению этого сотрудничества. Мы встречались с руководством Национальной школы драмы Индии и договорились принять у себя делегацию этого известного делийского театрального вуза весной следующего года, а затем проводить регулярно такие обмены", - сказал он.

Заславский добавил, что в Индию в составе делегации российского вуза также прибыли профессор Ольга Якушкина, преподаватели кафедры сценического движения и кафедры актерского мастерства и 11 студентов выпускного курса мастерской народного артиста СССР Владимира Андреева. Открылись выступления ГИТИСа во вторник вечером спектаклем "Поединок" по повести Александра Куприна на сцене Национальной школы драмы.

В программе визита российской делегации также предусмотрены еще два концерта - в Национальной школе драмы и в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели, а также проведение мастер-классов. В конце поездки планируется предварительный эскиз спектакля, который поставит со студентами двух стран выпускник режиссерского факультета Роман Лыков.

"Для нас эта поездка важна в том числе и потому, что огромное число индийских абитуриентов каждый год едут в разные страны мира за образованием в области театра. Но почему не в Россию? Мы знаем, что, например, медицинские вузы в России активно ангажируют абитуриентов. Не только в московских и петербургских, но и в региональных вузах обучается большое число студентов из Индии. Мне кажется, что русская театральная школа в силу ее эмоциональности не противостоит индийской и мы готовы сотрудничать с Индией", - отметил Заславский.

"Русский театр интересен индийцам"

Как сообщил ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Индии Федор Розовский, этот визит - совместная акция Россотрудничества в Индии и ГИТИСА, которая так и называется: "ГИТИС в Индии".

"Мы долго думали о том, как нам возобновить контакты между ведущими центрами обучения театрального искусства наших стран - Национальной школой драмы и Российским институтом театрального искусства (ГИТИС). Эти вузы имели хорошие связи в начале нулевых годов, но, к сожалению, по разным причинам примерно в 2005 году эти связи прервались. И в этом году, в Год театра в России, мы и ГИТИС решили эти связи возобновить. В течение года вместе с ГИТИСом мы наводили мосты. И итогом стал этот визит делегации ГИТИСа", - отметил Розовский.

В свою очередь Заславский рассказал, что индийцы серьезно интересуются русским театром и русской театральной школой. Например, студенты и преподаватели Национальной школы драмы прекрасно знают Антона Чехова.

"Здесь, в Национальной школе драмы, есть семестр Чехова. И было бы интересно, чтобы, когда они проходят Чехова, его объясняли бы наши преподаватели или, возможно, наши выпускники-режиссеры, которые открывают Чехова совсем не кондовыми классическими отмычками, а очень современно и остро", - добавил собеседник агентства.