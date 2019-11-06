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Умер литературный критик Лев Аннинский

Он ушел из жизни в возрасте 85 лет
Лев Аннинский Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Лев Аннинский
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Литературный критик, писатель, публицист Лев Аннинский умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил в среду литературовед, телеведущий Александр Архангельский.

"Умер Лев Аннинский. Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его. И он едва ли не первым в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно, что потом станет нормой, но эту норму задал он - вместе с двумя-тремя сверстниками", - написал Архангельский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он добавил, что работал с Аннинским в журнале "Дружба народов". "Сам он к себе относился критично, ему странным образом понравились жестковатые слова (кажется) Георгия Владимова о том, что у "Левы" короткое дыхание, он боится набрать в легкие воздуху, потому что их разорвет. Почти с гордостью пересказывал... А еще жаль, что ему не дали блистательную книгу о Льве Толстом и кинематографе назвать "Охота на Льва", навязали советское, гладкое. Там был и двойной смысл, автобиографический. Мир ловил Льва Аннинского в свои силки, а Лев уклонялся, и хитро косил глазом. Вечная память", - написал Архангельский.

Аннинский родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону. Еще в восьмом классе решил, что будет заниматься русской литературой. Окончил филологический факультет МГУ, после чего был распределен в аспирантуру.

Работал в журнале "Советский Союз" (1956-1957), в "Литературной газете" (1957-1960), в журнале "Знамя" (1960-1967), в Институте конкретных социологических исследований АН СССР (1968-1972), журналах: "Дружба народов" (1972-1991 и с 1993 член редколлегии), "Литературное обозрение" (1990-1992), "Родина" (с 1992), в течение короткого времени был одновременно главным редактором журнала "Время и мы" (1998). Автор и ведущий циклов передач "Серебро и чернь", "Медные трубы", "Засадный полк", "Мальчики державы", "Охота на Льва", передачи "Я жил. Я звался Геркулес" на телеканале Культура.

Несколько раз становился лауреатом Национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинациях: "Лучший сценарист", "Телевизионный документальный сериал". Удостоен премии имени Александра Невского "России верные сыны" (2006), независимой литературной премии имени Корнилова (2009), премии Правительства РФ в области культуры за двухтомник "Красный век" (2010), Международной Лермонтовской премии в области литературы (2011). Входил в состав жюри литературной премии "Ясная Поляна".

Теги
Россия
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