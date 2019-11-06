Новые концепции домов культуры представят на Культурном форуме в Петербурге

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пять новых концепций домов культуры (ДК) представят на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ), который пройдет с 14 по 16 ноября. Об этом в среду рассказала директор Государственного российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова во время прямого эфира портала "Будущее России. Национальные проекты".

"Это будет пять моделей ДК, ориентированные на разные условия существования. Они различаются и по масштабу: количество мест в зрительном зале, количеству охвата населения, которое туда приходит, и по направленности работы", - отметила Пуртова.

При этом она добавила, что среди концепций можно выделить творческую работу с коллективами старшего поколения и детскими ансамблями, а также возрождение ремесел. По ее словам, на основе этих моделей подготовлен проект "Новый дом культуры" и конкурс, которые и будут презентованы в рамках форума. Основная задача проекта состоит в обеспечении преемственности культурного опыта между российскими регионами.

В этом году темой ПМКФ стала "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.