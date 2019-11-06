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Мультсериал о юнармейцах будущего "Стражи" представили в Каннах

В "Юнармии" рассказали, что сериал будет посвящен проблемам взросления подростков и формированию их характеров

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мультсериал "Стражи", героями которого станут юнармейцы будущего, был представлен на выставках MIP Junior и MIPCOM в Каннах, где формируется будущий топ-лист телевизионных программ для детей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе "Юнармии".

"На выставках я представил зарубежным закупщикам сразу несколько проектов, которые находятся на разных стадиях разработки. Среди них - экологический сериал "Хранители планеты", космические приключения "Спейсиков", "Джинглики" и "Супер-мяу". Но юнармейские "Стражи", к которым, кстати, уже написана первая книга "Начало", были вне конкуренции", - приводят в пресс-службе молодежного движения слова продюсера и автора идеи и сценария сериала Олега Роя.

В сентябре в пресс-службе "Юнармии" сообщили ТАСС, что томская компания Mirball Studio создаст мультипликационный сериал "Стражи" о юнармейцах из будущего, которые могут предсказывать и корректировать ход событий. Им будет противостоять главный злодей - профессор Мортус со своей армией дронов. Всего планируется снять 11 серий длительностью по 22 минуты.

В "Юнармии" раскрыли подробности о "Стражах". Так, сериал будет посвящен проблемам взросления подростков и формированию их характеров. "В проекте не будет противопоставления "мы-они", никто не будет сравнивать себя с другими народами. Борьба будет идти со злом и собственными сомнениями и страхами", - добавили в пресс-службе.

Как отметил начальник Главного штаба "Юнармии", летчик-космонавт Роман Романенко, некоторые узнают в сериале себя или своих друзей. "У нас ведь только часть истории выдумана", - приводят в пресс-службе слова Романенко.

Первыми мультсериал "о дружбе, честности и любви к Родине" увидят российские зрители. В пресс-службе напомнили, что четверка юнармейцев из будущего будет спасать мир в каждой отдельно взятой серии. Премьера намечена на конец следующего года.

Выставки в Каннах

MIPCOM - ежегодная международная выставка развлекательного контента. На ней экспонируются медиапродукты, телепрограммы, аудио- и визуальный контент, новые медиа форматы. Выставка также проходила в Каннах c 14 по 17 октября.

MIP Junior 2019 - международная выставка развлекательного контента и телевизионных программ, ориентированных на детскую аудиторию. Выставка проводилась c 12 по 13 октября в городе Канны во Франции.

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