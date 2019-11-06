В Омске открылось первое за Уралом представительство Эрмитажа

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Культурно-просветительный центр "Эрмитаж-Сибирь", который стал первым за Уралом представительством государственного Эрмитажа, открылся в среду в Омске выставкой "Сжимая рукоять меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока".

"Этой третий центр подобного рода, функционирующий на территории России, и первый эрмитажный центр за Уралом. <…> Как показала практика, эти центры привлекают колоссальное внимание, стимулируют развитие культуры и художественной жизни, способствуют развитию межмузейных связей. Каждый, кто придет на выставку в эрмитажный центр, захочет потом поехать в Большой Эрмитаж в Петербурге", - сказал журналистам после церемонии открытия министр культуры РФ Владимир Мединский.

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что "Эрмитаж-Сибирь" укрепил культурные связи между сибирским городом и Санкт-Петербургом. "Если раньше Омск считался музыкальным, театральным и фестивальным [центром Сибири], то сегодня он стал и музейным центром Сибирского федерального округа", - считает глава региона.

По словам генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, в культурном центре будет проходить множество мероприятий, подобных тем, что организовывает в Санкт-Петербурге Государственный Эрмитаж. "Это будут премии журналистам, мастер-классы, мастер-классы по работе с детьми и многое-многое другое", - сказал Пиотровский.

Первой выставкой "Эрмитажа-Сибирь" стала экспозиция "Сжимая рукоять меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока". "Это выставка про воинов как часть культуры разных народов, как часть культуры мировой. Там множество вещей, которые перекликаются и с давним прошлым, и сегодняшним, и с завтрашним днем", - рассказал Пиотровский. Он добавил, что экспозиции в представительстве будут меняться каждые 6 месяцев. "Выставки будут не только из Эрмитажа. Например, в "Эрмитаже-Казань" 2 или 3 раза выставку делала Третьяковская галерея", - отметил генеральный директор музея.

Центр "Эрмитаж-Сибирь" разместился в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Помимо проведения выставок, в центре "Эрмитаж-Сибирь" музейных работников со всей Сибири будут знакомить с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.