Тимур Бекмамбетов планирует поставить спектакль в Театре на Таганке

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует поставить совместный с Театром на Таганке спектакль с использованием формата Screenlife. Об этом режиссер сообщил в среду на конференции в театре.

Screenlife - формат, придуманный Бекмамбетовым. Все, что видит зритель, происходит на экране компьютеров, планшетов или телефонов героев.

"Я надеюсь сделать в этом театре спектакль. Мне было бы невероятно интересно попробовать переложить классическую поэму на язык Screenlife", - сказал он.

По его словам, если перенести героинь пьесы А. П. Чехова "Три сестры" в современную реальность, они бы почти не разговаривали, а переписывались в социальных сетях.

Screenlife Technologies - компания Тимура Бекмамбетова, созданная в 2015 году для разработки нового языка кино Screenlife. На основе технологических разработок компании снято и выпущено в мировой прокат уже несколько фильмов и сериалов. Дистрибьюторами этих фильмов стали Universal, Sony, Snapchat. Обладает серией международных патентов в области записи и воспроизведения контента. Недавно компания подписала договор о сотрудничестве с Microsoft.