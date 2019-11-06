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Документальный фильм о Децле выйдет на онлайн-платформе Premier

Премьера картины "С закрытыми окнами" состоится 7 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьера фильма о рэпере Децле (Кирилле Толмацком) "С закрытыми окнами" состоится в четверг на онлайн-платформе Premier.One. Просмотр будет бесплатным, сообщил автор фильма Роман Супер на своей странице в Facebook.

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"С 7 ноября фильм будет доступен всем, бесплатно, без регистрации, смс и прочей ерунды: заходите на сайт и смотрите", - сообщил Супер. У некоторых спонсоров картины была возможность посмотреть ленту до официального релиза.

Документальный фильм носит подзаголовок "Честная биография Кирилла Толмацкого". Над лентой работала продакшн-компания "Амурские волны" при финансовой поддержке поклонников музыканта и других заинтересованных лиц, средства собирались через краудфандинговую платформу. По расчетам создателей, на фильм требовалось 3,5 млн рублей, съемки начались в марте, в сентябре Супер сообщил о готовности ленты.

Согласно трейлеру, в съемках приняли участие отец Децла, продюсер Александр Толмацкий и мать Ирина Толмацкая, медиаменеджер Борис Зосимов, рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) и другие. Использована запись интервью самого артиста.

По словам автора фильма, 21 ноября на YouTube-канале продакшн-компании "Амурские волны" будет опубликована режиссерская версия.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске из-за острой сердечной недостаточности. 

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