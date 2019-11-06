Петр Мамонов 12 ноября даст первый концерт после операции на сердце

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Актер и музыкант Петр Мамонов 12 ноября в Санкт-Петербурге впервые выступит с концертом после операции на сердце. Об этом сообщается в среду на странице артиста в Facebook.

"12 ноября Петр Мамонов выступит с творческим вечером в петербургском клубе "Морзе". Прочтет отрывки из своих произведений, ответит на вопросы. Споет и, разумеется, станцует. Несмотря на "сидячий" формат всего мероприятия, его драйву позавидует любой панк-концерт", - говорится в анонсе.

Мамонов был госпитализирован 24 августа. По словам супруги музыканта Ольги Мамоновой, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа Мамонову сделали операцию. 12 сентября в Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии ему сделали вторую операцию.

По данным, опубликованным на его странице в Facebook, восстановление после операции проходит успешно. "Петр Николаевич готов встречаться со зрителями, несмотря ни на что. И очень всех ждет", - отмечается в сообщении.

Создателю музыкальной группы "Звуки Му" Мамонову 68 лет. Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".