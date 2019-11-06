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Танцоры с Северного Кавказа примут участие в фестивале национальных ансамблей в Карелии

Основное празднование столетия Карелии пройдет в Петрозаводске 5 сентября 2020 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 ноября. /ТАСС/. Артисты государственных национальных ансамблей Ингушетии и Южной Осетии примут участие в фестивале "Легенды кантеле", который пройдет в Петрозаводске в преддверии празднования столетия Карелии в 2020 году. Об этом ТАСС в среду сообщила представитель организатора фестиваля - заместитель директора национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле" Татьяна Темнышева.

"Мы пригласили танцевальную пару из государственного ансамбля песни и танца Республики Ингушетия и танцоров из государственного ансамбля танца Южной Осетии. <…> Основополагающей идеей фестиваля "Легенды кантеле" станет танец, планируется провести его в канун празднования столетия Республики Карелия", - рассказала собеседник агентства.

Программа фестиваля рассчитана на три дня. Откроет программу 2 сентября концерт с участием всех приглашенных коллективов. Всего организаторы ожидают увидеть в Карелии от 130 до 150 артистов из разных стран и регионов России: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, а также ансамбли из Татарстана, Удмуртии, Вологодской области и Республики Коми. Во второй день артисты разъедутся по районам Карелии, чтобы дать там концерты, после чего 4 сентября состоится гала-концерт на большой сцене, установленной на набережной Онежского озера.

"Все артисты представляют государственные национальные коллективы своей территории. Чтобы пригласить полный состав, необходимы огромнейшие средства, а представить культуру в виде дуэтов и сольных танцев, такой фейерверк костюмов, музыки, это возможно, пригласив солистов. Все они дали согласие приехать в Карелию", - отметила Темнышева.

Основное празднование столетия Карелии пройдет в Петрозаводске 5 сентября 2020 года.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКарелия
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