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Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Родственники актрисы при этом сообщили, что двигательные функции у нее не нарушены
Катрин Денев EPA-EFE/Julien de Rosa
Описание
Катрин Денев
© EPA-EFE/Julien de Rosa

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Они уточнили, что "двигательные функции у Денев не нарушены". Актрисе, по их данным, предстоит "небольшой отдых". По сведениям радиостанции France Info, Денев сильно переутомилась на съемках фильма De son vivant (режиссер Эмманюэль Берко), в котором она играет главную роль. Картина должна выйти на экраны в 2020 году.

Денев была госпитализирована в ночь со вторника на среду из-за серьезного недомогания, сообщила ранее газета Le Parisien. По ее данным, актрису доставили в одну из парижских больниц "в тяжелом состоянии".

Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже, ее дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме "Гимназистки" (Les collégiennes). Однако слава пришла к ней лишь через семь лет, после выхода на экраны музыкальной мелодрамы Жака Деми "Шербургские зонтики" (Les parapluies de Cherbourg, 1964). За свою кинокарьеру Денев снялась в более чем 120 фильмах.

Теги
ФранцияДенёв, Катрин
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