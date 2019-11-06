Ленобласть планирует представить свой опыт реставрации памятников на выставке в Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область планирует в 2020 году представить свой опыт реставрации памятников архитектуры на специализированной выставке в Лeйпциге (Германия), сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Ленинградская область получила приглашение от немецкой стороны принять участие в ведущей европейской выставке по охране памятников, реставрации и санации старинных зданий в Лeйпциге. [Регион] планирует представить в Германии положительный опыт реставрации памятников архитектуры в ноябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приглашение Ленинградской области поступило от директора Лейпцигской ярмарки Маркуса Гайзенбергера на реставрационной выставке в Москве после знакомства со стендом Минкультуры РФ, на котором продемонстрировали культурные объекты региона. Так, на нем представили опыт реставрации памятников федерального значения в Выборге - башни Святого Олафа, Часовой башни и здания Ратуши.

Европейская выставка по реставрации, сохранению памятников и санации исторических строений Denkmal проходит в Лейпциге один раз в два года. Ее программа традиционно включает обширную программу конгрессов и семинаров, в которых участвуют квалифицированные специалисты со всего мира.

Расположенный недалеко от границы с Финляндией Выборг основан шведами в XIII веке, там находятся 350 объектов культурного наследия. В Минкультуры сформирована специальная рабочая группа по сохранению объектов культурного наследия города. Комплексная реконструкция Выборга ведется с 2012 года.