Владимир Машков спустя 28 лет вновь стал городничим

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Театр Олега Табакова (ТОТ) под руководством народного артиста РФ Владимира Машкова возвратил на сцену свой легендарный спектакль 1991 года - комедию Николая Гоголя "Ревизор" в постановке Сергея Газарова. Роль городничего Сквозник-Дмухановского в возрожденном хите, как и 28 лет назад, исполняет Владимир Машков. Билеты на премьерные спектакли, которые состоятся 7 и 9 ноября, полностью проданы, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

"Ревизора" играют на новой сцене, что на Сухаревской площади. И на генеральном прогоне здесь тоже негде было яблоку упасть.

Прежде чем начать спектакль, к переполненному залу обратился режиссер Сергей Газаров. "Комедия - это вообще единственный театральный жанр, который рождается на зрителе, - сказал он. - Собственно говоря, мы с двух сторон сейчас испытуемые. Реагируйте, как хотите, делайте, что хотите, единственная просьба - только не вылезайте на сцену. Мы там сами как-то справимся. Желаю вам приятного просмотра".

Три с лишним часа, что продолжается "Ревизор", пролетели, как миг. Зрители хохотали до слез. А когда в финальной сцене городничий Машков заплакал по-настоящему, у сидящих в зале тоже потекли слезы. Завершился генеральный прогон оглушительной овацией.

"Олег Павлович порадовался бы"

Из истории спектакля известно, что в 1991 году его поставил выпускник первого курса Табакова Сергей Газаров. В роли городничего был Владимир Машков. Успех превзошел все ожидания. Про тот спектакль ходили легенды, говорили, что там обязательно смеются все.

Относительно новой версии Газаров заверил, что "Ревизор" не изменил своему жанру. "Конечно, это комедия и всегда останется комедией. Но я хочу рассмотреть и драму умнейшего, страшнейшего человека - городничего. Как же его обманул двадцатидвухлетний Хлестаков? Может ли это вообще произойти в жизни, например сегодня?" - задался вопросами постановщик.

В новом "Ревизоре" заняты звезды Театра Олега Табакова, его ученики: Александр Марин, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Сергей Беляев, Александр Воробьев, Александр Фисенко, Яна Сексте. Только теперь они играют другие роли. Например, Александр Марин был Хлестаковым, а теперь - он Бобчинский/Добчинский. Ревизора же играет 20-летний Владислав Миллер, недавний выпускник Школы Олега Табакова, судя по всему, самый молодой исполнитель этой роли в истории театра.

"Это совершенно уникальный парень, который очень талантлив драматически и очень тренирован физически. Да еще и молодой. Ему двадцать лет. Почти, как и Хлестакову", - оценил исполнителя заглавной роли режиссер Газаров.

Как и прежде, художником-постановщиком спектакля стал Александр Боровский, художник по костюмам - Мария Боровская.

"Я очень рад, что коллектив действительно в такой хорошей, боевой форме, - сказал худрук театра и исполнитель роли городничего Владимир Машков. - Олег Павлович порадовался бы, я надеюсь, потому что он всегда чувствовал энергоемкость своих учеников, их желание и честность перед зрителями. Не случайно, что премьера "Ревизора" проходит в рамках фестиваля "Атом Солнца", посвященного памяти Олега Павловича Табакова".