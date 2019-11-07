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THR: Джеймс Дин "сыграет" в новом фильме спустя более 60 лет после смерти

Родственники актера продали права на использование его изображения студии Magic City Films. Сгенерированный с помощью компьютерной графики образ Дина появится в картине "В поисках Джека"
Джеймс Дин Michael Ochs Archives/Getty Images
Описание
Джеймс Дин
© Michael Ochs Archives/Getty Images

Образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году, воссоздадут с помощью компьютерной графики. Как пишет The Hollywood Reporter, получившаяся цифровая копия "сыграет" в картине "В поисках Джека" (Finding Jack). 

Студия Magic City Films приобрела права на использование образа Джеймса Дина у его родственников. По данным The Hollywood Reporter, над созданием "реалистичной версии Джеймса Дина" будут работать компании Image Engine и MOI Worldwide, используя видео и фотографии. При этом отмечается, что Дина будет озвучивать другой актер. 

Издание сообщает, что актер сыграет вторую по важности роль, персонажа по имени Роган. Режиссерами картины выступят Антон Эрнст и Тати Голых, основавшие Magic City Films. "Мы очень гордимся, что его [Джеймса Дина] семья поддерживает нас и примет все меры предосторожности, чтобы его наследие как одной из самых грандиозных кинозвезд осталось в целости", - заявил Эрнст.

Выход фильма "В поисках Джека" в прокат запланирован на ноябрь 2020 года. Картина будет экранизацией одноименного романа Гарета Крокера о событиях конца войны во Вьетнаме. Сюжет рассказывает историю о более 10 тыс. военных собак, которые были брошены. 

Джеймс Дин погиб в автокатастрофе в 1955 году в возрасте 24 лет. За свою карьеру он успел сыграть всего несколько значимых ролей. За фильмы "К востоку от рая" и "Гигант" он был номинирован на "Оскар". 

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