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Бутман сыграет джаз в Госдуме на концерте в честь 90-летия Пахмутовой

Концерт пройдет 12 ноября
Игорь Бутман Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игорь Бутман
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман исполнит авторскую джазовую композицию "Ностальгия" на концерте в Госдуме, сообщили ТАСС в четверг в думском комитете по культуре. Концерт пройдет 12 ноября, он приурочен к 90-летию выдающегося композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой.

В рамках концерта, который организован комитетом Госдумы по культуре, солисты ведущих московских коллективов исполнят лучшие песни Пахмутовой. "В рамках мероприятия известные исполнители продемонстрируют возможности российских музыкальных инструментов, производство которых возрождается и развивается в рамках национального проекта "Культура", - отметили в пресс-службе комитета.

В программе концерта - выступления заслуженной артистки РФ, пианистки Екатерины Мечетиной, заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя и главного дирижера Академического большого концертного оркестра им. Ю. В. Силантьева Александра Клевицкого, солиста Московского государственного академического театра оперетты Ивана Викулова, популярных коллективов инструменталистов, учеников музыкальных школ из регионов страны.

О композиторе

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). В 1942-1943 годах написала свои первые песни - "Если будешь ранен, милый, на войне" и "Если я не вернусь, дорогая" на стихи Иосифа Уткина.

На счету композитора - порядка 400 песен, многие из которых написаны в соавторстве с Николаем Добронравовым и отражают то, чем все эти жила страна. Это композиции о строителях Сибири ("Письмо на Усть-Илим", "Девчонки танцуют на палубе", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Прощание с Братском"), летчиках и космонавтах ("Обнимая небо", "Мы учим летать самолеты", "Знаете, каким он парнем был", "Как нас Юра в полет провожал"), спорте и спортсменах ("Команда молодости нашей", "Трус не играет в хоккей", "Герои спорта", песня церемонии закрытия летней Олимпиады 1980 года "До свидания, Москва!"), молодежи и революции ("Орлята учатся летать", "Любовь, комсомол и весна", "И вновь продолжается бой"), а также лирические композиции ("Нежность", "Мелодия", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Птица счастья").

Композитор также создала несколько произведений для симфонического оркестра, сочинения кантатно-ораториального жанра, музыку к балету "Озаренность", кинофильмам "Девчата" (1961), "Жили-были старик со старухой" (1964), "Три тополя на Плющихе" (1967).

Теги
РоссияПахмутова, Александра НиколаевнаБутман, Игорь Михайлович
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