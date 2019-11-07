В Австралии открылся фестиваль российского кино "Русское возрождение"

СИДНЕЙ, 7 ноября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Кинофестиваль "Русское возрождение" открылся в четверг в Сиднее. В ближайшие три недели семь крупных городов континента станут площадками одного из крупнейших зарубежных показов российских фильмов. Как сообщил ТАСС в четверг директор фестиваля Николай Максимов, в этом году зрителей ждут 16 новинок отечественного кинорынка и ретроспектива фильмов Павла Лунгина.

"Афиша фестиваля в этом году очень интересная, мы постарались в ней отразить все разнообразие жанров и направлений современного российского кино, поэтому у нас есть и комедии, и фильмы ужасов, приключенческие ленты, драмы и арт-хаусное кино. Также в программе - фильм, соискатель двух премий, Американской киноакадемии и Академии кино Азиатско-Тихоокеанского региона, - "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова. Также у нас есть специальная детская программа и анимационные ленты", - рассказал Максимов в беседе с корреспондетов ТАСС.

По традиции одной из самых важных и востребованных публикой частей фестиваля станут встречи зрителей с актерами и режиссерами современного российского кино. В этом году гостями показов станут режиссер Олег Степченко и актриса Юлия Александрова.

Посол России в Австралии Алексей Павловский отметил, что "Русское возрождение" имеет особое значение для народов двух стран. "Очень важно, что широкая австралийская аудитория имеет такую уникальную возможность - прикоснуться к российской культуре и истории, через фильмы и встречи с актерами и режиссерами получить более достоверное представление о нашей стране. Я вижу, что потребность со стороны австралийцев в таких связях есть, и они на самом деле хотят познакомиться с настоящей Россией", - подчеркнул глава дипмиссии.

Программа фестиваля

В Сиднее программу "Русского возрождения" открыл новый фильм Валерия Тодоровского "Одесса", российская премьера которого состоялась 5 сентября. Также в программе фестиваля - приключенческий фильм "Тайна печати дракона" и шпионский боевик "Герой", комедии "Любовницы" и "Давай разведемся", а также мультипликационный фильм "Снежная королева: Зазеркалье" и ряд других кинолент.

"Наш зритель уже привык к тому, что фильмы, которые предлагает в своей программе фестиваль "Русское возрождение" - это своего рода отражение современной России, ее обычной жизни, в которой есть место слезам и радости, любви и ненависти, предательству и верности - это вечно актуальные и вечно живые темы, которые волнуют людей во всех странах. Поэтому каждый год наша публика с нетерпением ждет открытия фестивальной программы, и тысячи зрителей наполняют кинозалы, где идет российское кино. Уверен, так будет и в этом году", - сказал директор фестиваля.

Режиссер Олег Степченко, представляющий австралийским зрителям свою ленту "Тайна печати дракона", отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что публика, хотя и столь далекая от России, отлично понимает наше кино. "Здесь удивительно позитивная атмосфера, на этом континенте, и даже кажется, что время немного остановилось. А еще здесь замечательный зритель, причем не только наши соотечественники, но и австралийцы, которых было не меньше половины зала, - они отлично понимают и принимают наше кино", - рассказал он.

История фестиваля

"Русское Возрождение" - один из крупнейших ежегодных фестивалей российского кино за границей. Он проводится в Австралии с 2004 года и каждый раз привлекает большое число австралийских зрителей.

За 15 лет работы "Русского возрождения" в его программе были показаны более 250 кинолент российских режиссеров - от классических картин заслуженных мастеров до первых работ начинающих авторов. Каждый год показы посещают около 12 тыс. зрителей. Кинофестиваль проходит при содействии посольства РФ в Австралии и при поддержке Министерства культуры РФ.

Кинофорум продлится до 20 ноября и пройдет в семи городах Австралии: Сиднее, Канберре, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене, Перте и Голд Косте, а также в Окленде (Новая Зеландия) и Гонконге.