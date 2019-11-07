Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге отреставрирован один из старейших памятников деревянной архитектуры

На работы по реставрации дачи Громова в Лопухинском саду с 2016 по 2019 годы выделили 230 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Реставраторы восстановили с исторической точностью внешний облик одного из старейших сохранившихся в Санкт-Петербурге памятников деревянного зодчества - дачи Громова в Лопухинском саду. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

"Фасады дачи Ф. В. Громова в Лопухинском саду освобождаются от строительных лесов. Реставрация здания ведется с 2016 года по программе КГИОП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. <…> С 2016 по 2019 годы по программе КГИОП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на реставрацию дачи Громова выделено 230 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы КГИОП.

Дача российского мецената, купца В. Ф. Громова построена на Петроградской стороне в начале XIX века и перестроена в 1850 году. Деревянное здание считается ярким примером ранней эклектики с использованием классицистических мотивов, оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Как отметили в комитете по охране памятников, реставраторы приняли объект в 2016 году в удручающем состоянии. Деревянная дача, в которой в разные годы располагались дом отдыха шоферов-стахановцев, Дом пионеров, клуб, лодочная станция и телестудия, не эксплуатировалась с 2009 года, что привело к значительному ухудшению состояния фасадов и отделки интерьеров.

Мастера в 2017 году провели реставрацию крыши, стен и перекрытий, в 2018 году обновили западный и южный фасады, работали с наружным металлодекором. В 2019 году проведена реставрация северного фасада, дверей и окон, крылец, выполнена наружная гидроизоляция, окраска кровли. В дальнейшем КГИОП планирует реставрацию внутри особняка с сохранением и восстановлением подлинной отделки.

"В процессе производства работ на потолке террасы ризалита северного фасада обнаружена цветная масляная живопись орнаментального характера, выполненная в трафаретной технике. Живопись имеет высокую степень сохранности, в советское время была закрашена масляной краской. Специалистами принято решение о консервации живописи для дальнейшей реставрации", - рассказали в пресс-службе.

После завершения реставрации в Даче Громова разместится Центр Искусств. КГИОП выдал задание подростково-молодежному центру "Петроградский" на разработку проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации и приспособлению здания для современного использования, уточнили в комитете.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Внучки Шагала приедут на открытие выставки его работ в "Новый Иерусалим"
Для публики экспозиция будет открыта с 16 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС