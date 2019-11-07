В Петербурге отреставрирован один из старейших памятников деревянной архитектуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Реставраторы восстановили с исторической точностью внешний облик одного из старейших сохранившихся в Санкт-Петербурге памятников деревянного зодчества - дачи Громова в Лопухинском саду. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

"Фасады дачи Ф. В. Громова в Лопухинском саду освобождаются от строительных лесов. Реставрация здания ведется с 2016 года по программе КГИОП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. <…> С 2016 по 2019 годы по программе КГИОП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на реставрацию дачи Громова выделено 230 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы КГИОП.

Дача российского мецената, купца В. Ф. Громова построена на Петроградской стороне в начале XIX века и перестроена в 1850 году. Деревянное здание считается ярким примером ранней эклектики с использованием классицистических мотивов, оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Как отметили в комитете по охране памятников, реставраторы приняли объект в 2016 году в удручающем состоянии. Деревянная дача, в которой в разные годы располагались дом отдыха шоферов-стахановцев, Дом пионеров, клуб, лодочная станция и телестудия, не эксплуатировалась с 2009 года, что привело к значительному ухудшению состояния фасадов и отделки интерьеров.

Мастера в 2017 году провели реставрацию крыши, стен и перекрытий, в 2018 году обновили западный и южный фасады, работали с наружным металлодекором. В 2019 году проведена реставрация северного фасада, дверей и окон, крылец, выполнена наружная гидроизоляция, окраска кровли. В дальнейшем КГИОП планирует реставрацию внутри особняка с сохранением и восстановлением подлинной отделки.

"В процессе производства работ на потолке террасы ризалита северного фасада обнаружена цветная масляная живопись орнаментального характера, выполненная в трафаретной технике. Живопись имеет высокую степень сохранности, в советское время была закрашена масляной краской. Специалистами принято решение о консервации живописи для дальнейшей реставрации", - рассказали в пресс-службе.

После завершения реставрации в Даче Громова разместится Центр Искусств. КГИОП выдал задание подростково-молодежному центру "Петроградский" на разработку проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации и приспособлению здания для современного использования, уточнили в комитете.