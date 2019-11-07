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ГИТИС и Центр драматургии и режиссуры проведут лабораторию "Акустическая читка"

Режиссер Владимир Панков сообщил, что участники проекта смогут познакомиться с синтетическим методом саундрамы

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) совместно с Центром драматургии и режиссуры и студией SounDrama организуют творческую лабораторию для театральных деятелей "Акустическая читка". Участники проекта смогут познакомиться с синтетическим методом саундрамы, сообщил его основатель, режиссер Владимир Панков в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

Жанр саундрама развивается на стыке музыки, пластики и драматического театра. Целью лаборатории является объединение творческой молодежи и обмен опытом. Участники получат возможность изучать новые формы музыкального и драматического театра, а также новые методы взаимодействия режиссеров, композиторов и хореографов в процессе репетиций.

"Мы накопили уже достаточно знаний и хотим передать тот метод, которым мы владеем, на практике. Будет пять команд - пять режиссеров, пять композиторов и пять хореографов. К ним присоединяются музыканты, танцоры, актеры. У них десять дней на самостоятельную работу, затем в рамках "Акустической читки" семь дней - сборка спектаклей", - рассказал Панков, добавив, что всего участниками проекта станут около 80 человек.

Заявки на участие в конкурсе подают из разных городов России, а также из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Тайвани.

Лаборатория пройдет в рамках фестиваля "Неделя будущего театра" с 25 ноября по 8 декабря. "Мы хотим увидеть театр, который должен стать новым словом. Мы обратились к Владимиру Панкову - он для меня один из тех людей, которые придумали что-то по-настоящему новое в нашем сегодняшнем русском театре. Для меня это SounDrama. Никто до этого звуком не занимался как частью спектакля", - поделился ректор ГИТИС Григорий Заславский.

На лаборатории будет организована образовательная программа. Лекции и мастер-классы проведут Владимир Панков, Григорий Заславский, Олег Кудряшов, Артем Ким, Сергей Родюков и другие.

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