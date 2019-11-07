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Медведев подписал постановление о субсидиях иностранным кинокомпаниям за съемки в России

Согласно документу, компании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств
Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ. Документ опубликован в четверг на сайте правительства РФ.

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"Подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги или выполняющим работы, связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории России", - говорится в документе.

Постановление подготовили Минэкономразвития совместно с Министерством культуры. По нему иностранные компании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России - так называемые рибейты.

Согласно закону, чтобы организация получила компенсацию 40% расходов, она должна положительно влиять на экономику. Например, при съемках художественного полнометражного фильма съемочная группа должна состоять не менее чем на 80% из резидентов РФ, либо объем средств, потраченных на территории России не должен быть меньше 75 млн рублей, либо на территории РФ запланировано не менее 19 съемочных дней. Создатели полнометражного художественного фильма с хронометражем не менее 52 минут могут рассчитывать на компенсацию при расходовании на территории РФ не менее 15 млн рублей, создатели анимационного фильма такой же протяженности - при расходовании не менее 5 млн рублей. Также в программе рибейтов смогут принять участие создатели художественного сериала, минимальная сумма расходов на территории России которых составит не менее 15 млн рублей.

Оператором проекта выступает Российский экспортный центр (РЭЦ).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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