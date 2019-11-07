Медведев подписал постановление о субсидиях иностранным кинокомпаниям за съемки в России

"Подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги или выполняющим работы, связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории России", - говорится в документе.

Постановление подготовили Минэкономразвития совместно с Министерством культуры. По нему иностранные компании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России - так называемые рибейты.

Согласно закону, чтобы организация получила компенсацию 40% расходов, она должна положительно влиять на экономику. Например, при съемках художественного полнометражного фильма съемочная группа должна состоять не менее чем на 80% из резидентов РФ, либо объем средств, потраченных на территории России не должен быть меньше 75 млн рублей, либо на территории РФ запланировано не менее 19 съемочных дней. Создатели полнометражного художественного фильма с хронометражем не менее 52 минут могут рассчитывать на компенсацию при расходовании на территории РФ не менее 15 млн рублей, создатели анимационного фильма такой же протяженности - при расходовании не менее 5 млн рублей. Также в программе рибейтов смогут принять участие создатели художественного сериала, минимальная сумма расходов на территории России которых составит не менее 15 млн рублей.

Оператором проекта выступает Российский экспортный центр (РЭЦ).