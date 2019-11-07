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В Рязани прошли спектакли Санкт-Петербургского ТЮЗа

Мероприятия состоялись в рамках театральной олимпиады

РЯЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им. А. А. Брянцева выступил со спектаклем "Летучкина любовь" при полном аншлаге выступил на сцене Рязанского ТЮЗа в рамках Международной театральной олимпиады. Об этом ТАСС в четверг сообщила замдиректора рязанского театра Елена Правкина.

"Три спектакля прошли с полными аншлагами, очень хорошими отзывами, потому что спектакли на глубокую актуальную тему. Посмотреть спектакль приходили школы, студенты, взрослые зрители", - сказала она.

Спектакль "Летучкина любовь" в постановке Владимира Богатырева идет на сцене Санкт-Петербургского ТЮЗа с 2010 года, и за это время неоднократно участвовал в театральных фестивалях, в том числе в Рязани в 2012 году. Пьеса Роберта Орешкина повествует о подростках, которые, оказываясь между адом и раем, ищут смысл жизни.

Театральная олимпиада 2019 - одно из ключевых событий Года театра, идея которого родилась на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Масштабный фестиваль в этом году проходит одновременно сразу в двух странах: России и Японии. Зрители двух стран имеют возможность познакомиться с постановками известных режиссеров. Особое внимание в программе фестиваля уделили гастролям региональных театров.

Теги
РоссияРязанская область
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