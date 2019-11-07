Начались съемки нового боевика с участием Епифанцева и Пореченкова

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Актеры Владимир Епифанцев и Михаил Пореченков сыграют в сериале "Сержант", съемки которого стартовали в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала РЕН ТВ.

"На весну 2020 телеканал планирует очередную премьеру - четырехсерийный боевик, который расскажет о трудностях гражданской жизни сержанта спецназа и его борьбе за справедливость", - сказал собеседник ТАСС.

Герой Епифанцева - мастер военного дела, которого "разъедает изнутри вина за гибель своего взвода". Он становится случайным свидетелем убийства и находит компромат на бизнесмена, после чего на него начинается охота.

Роли его антагонистов исполняют Михаил Пореченков и Игорь Жижикин. Персонаж Пореченкова - бизнесмен Рафаэль, враг главного героя и источник всех проблем в сериале. Жижикин воплотил на экране героя по прозвищу "Хохол", уничтожение Сержанта становится его основной целью.

Также в "Сержанте" можно будет увидеть актрису Викторию Тарасову, известную по сериалам "Глухарь" и "Карпов". По заказу телеканала производством серила занимается кинокомпания "Альянс". Режиссер нового проекта - Олег Галин.

Епифанцев известен зрителям ролями в фильмах "Ночь длиною в жизнь", "Новогодний детектив", сериалах "Побег", "По горячим следам", военная драма "Смертельная схватка", других. Пореченкова зрители знают по сериалам "Ликвидация", "Агент национальной безопасности", фильмам "Поддубный", "День Д". "9 рота", многим другим.