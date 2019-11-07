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Начались съемки нового боевика с участием Епифанцева и Пореченкова

Телеканал РЕН ТВ планирует премьеру сериала "Сержант" на весну 2020 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Актеры Владимир Епифанцев и Михаил Пореченков сыграют в сериале "Сержант", съемки которого стартовали в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала РЕН ТВ.

"На весну 2020 телеканал планирует очередную премьеру - четырехсерийный боевик, который расскажет о трудностях гражданской жизни сержанта спецназа и его борьбе за справедливость", - сказал собеседник ТАСС.

Герой Епифанцева - мастер военного дела, которого "разъедает изнутри вина за гибель своего взвода". Он становится случайным свидетелем убийства и находит компромат на бизнесмена, после чего на него начинается охота.

Роли его антагонистов исполняют Михаил Пореченков и Игорь Жижикин. Персонаж Пореченкова - бизнесмен Рафаэль, враг главного героя и источник всех проблем в сериале. Жижикин воплотил на экране героя по прозвищу "Хохол", уничтожение Сержанта становится его основной целью.

Также в "Сержанте" можно будет увидеть актрису Викторию Тарасову, известную по сериалам "Глухарь" и "Карпов". По заказу телеканала производством серила занимается кинокомпания "Альянс". Режиссер нового проекта - Олег Галин.

Епифанцев известен зрителям ролями в фильмах "Ночь длиною в жизнь", "Новогодний детектив", сериалах "Побег", "По горячим следам", военная драма "Смертельная схватка", других. Пореченкова зрители знают по сериалам "Ликвидация", "Агент национальной безопасности", фильмам "Поддубный", "День Д". "9 рота", многим другим.

Теги
Пореченков, Михаил Евгеньевич
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