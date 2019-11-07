Музыканты из Великобритании, Польши, России и США представят "Будущее джаза" в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Седьмой по счету фестиваль "Будущее джаза", призванный познакомить публику с молодыми талантами из разных стран, стартует в пятницу в Москве. Об этом сообщил ТАСС руководитель смотра, народный артист России Игорь Бутман.

"У нас все время возникают новые звездочки, мы их ищем, чтобы вывести не просто на сцену, а на международную сцену. Также мы интересуемся перспективными исполнителями за рубежом. Основная идея фестиваля - дать возможность встретиться молодым музыкантам из разных стран, подружиться, создать творческие союзы", - сказал он.

По словам художественного руководителя, фестиваль успешно справляется с этой задачей из года в год: создаются новые дуэты, музыканты из разных стран пишут совместные альбомы. "Итальянский саксофонист Франческо Кафисо, который в свои 16 лет играл, как Чарли Паркер, приезжал к нам и выступал с нашим Ильей Морозовым, победителем ростовского конкурса "Мир джаза". Это было очень ярко. За небольшие деньги приезжала контрабасистка Кейт Дэвис, а сейчас ее гонорар уже непосильный - она признана великой", - вспомнил Бутман.

Участниками седьмого фестиваля станут два юных американских джазмена - гитарист Козимо Фабрицио и барабанщик Заккари Эйдлман, британский басист Марк Левандовски, польский аккордеонист Арек Чернич, студент Berklee School of Music, российский пианист Николай Мищенко, саксофонист Матвей Михеевиз Иркутска, а также вокалист Вячеслав Явкин из Саранска.

Концерты открытия и закрытия (10 ноября) фестиваля в формате импровизации пройдут в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. По традиции, джазмены встретятся и в Концертном зале им. Чайковского: 9 ноября молодежь выступит с прославленным Московским джазовым оркестром под управлением Бутмана. "Мы и сами вдохновляемся такими выступлениями: приходит более молодая аудитория", - признался маэстро.

В предыдущие годы фестиваль познакомил московскую публику с Олегом Аккуратовым, Марком Уитфилдом, А Бу, Расселлом Холлом, Джейком Лабацци и многими другими исполнителями.