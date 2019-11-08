Пласидо Доминго отказался от концерта в Японии перед Олимпиадой 2020

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Испанский тенор Пласидо Доминго не будет выступать на специальном концерте в Японии, который планировалось провести в преддверии Олимпийских Игр 2020 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press

Отмечается, что Доминго уведомил о своем решении японский организационный комитет Игр 2020. О причинах, по которым тенор отказался от участия в специальном концерте, темой которого должен был стать симбиоз традиционной оперы и японского традиционного театра кабуки, не сообщается.

В августе американское AP сообщило, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Указанные случаи якобы имели место в разное время с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. Три женщины, в частности, заверили, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства даже утверждала, что певец рукой залез ей под юбку.

В сентябре AP сообщило, что еще 11 женщин обвинили тенора в домогательствах. Среди них американская певица Анджела Тернер Уилсон, которая утверждала, что подвергалась домогательствам со стороны Доминго во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999-2000 годах. Мелинда Макклейн, занимавшая должность координатора производственного отдела в Опере Лос-Анджелеса в 1986-1987 годах, утверждала, что старалась не оставлять Доминго наедине с молодыми певицами в репетиционных залах, особенно если он сам об этом просил.

Сам 78-летний Доминго подчеркивает, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". При этом, по его словам, он вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.