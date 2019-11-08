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Дни российского кино пройдут в Индии 20-28 ноября

Кинофорум откроется фильмом режиссера Карена Оганесяна "Герой"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кинофорум "Дни российского кино" пройдет в индийском городе Панаджи 20-28 ноября, рассказала ТАСС в пятницу продюсер проекта, главный редактор и редакционный директор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева.

"В этом году Россия выступит страной-партнером 50-го Индийского международного кинофестиваля (IFFI-50), который пройдет в Панаджи с 20 по 28 ноября, - сказала Лемешева. - Мы рады представить лучшие российские фильмы уходящего года индийскому зрителю, чтобы укрепить сложившуюся культурную связь".

Российская делегация примет участие в церемонии открытия фестиваля, где будут присутствовать, по ее словам, представители кинематографа двух стран, посол России в Индии Николай Кудашев, другие официальные лица.

Кинофорум откроется фильмом режиссера Карена Оганесяна "Герой". Гости фестиваля также увидят ленты "Эбигейл" Александра Богуславского, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Дылду" Кантемира Балагова и другие.

"Развитие российско-индийских отношений в гуманитарной сфере имеет особое значение для обеих стран, существует огромный потенциал для наращивания культурного сотрудничества. В этом году Россия выступает в качестве партнера юбилейного 50-го Индийского международного кинофестиваля, что говорит о серьезных успехах в укреплении двусторонних контактов. Наша цель - создание совместных картин в ближайшем будущем", - привели ТАСС в пресс-службе Минкультуры слова министра Владимира Мединского.

В рамках кинофорума, сказала Лемешева, зрители смогут встретиться с исполнителями главных ролей, а деятели культуры - обменяться опытом и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

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