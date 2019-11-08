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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Журналисты и блогеры на Культурном форуме в Петербурге поспорят за статус королей контента

Участникам также представят возможность поспорить о том, кто лучше понимает аудиторию, придумывает контент и умеет его продвигать

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Представители СМИ и блогеры на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ, пройдет 14-16 ноября) поспорят за звание лучших знатоков аудитории и создателей контента. Об этом сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

Ток-шоу "Журналисты VS блогеры. Кто кого?" состоится в рамках секции "Массовые коммуникации", которую возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Журналисты и блогеры обсудят, как управлять доверием читателя и запустить собственное медиа, выяснят, нужно ли блогеру образование журналиста, а журналисту - собственный блог. Участников ждут нетривиальные вопросы и необычные задания в ограниченное время, а гости ток-шоу смогут предложить свои варианты ответов в социальных сетях", - рассказали в департаменте.

Участникам также представят возможность поспорить о том, кто сегодня лучше понимает аудиторию, придумывает контент и умеет его продвигать. К дискуссии приглашены шеф-редактор Vedomosti.ru Максим Товкайло, главный редактор Cosmopolitan Россия Алена Пенева, заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Лана Самарина, основатель PeopleTalk Лаура Джугелия, журналист и создатель проекта "Интервью о личном" Иван Сурвилло, комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустумян, авторы проекта о путешествиях #FollowMeTo Наталья и Мурад Османн, популярный блогер и ведущая реалити-шоу "Я же мать" Айза Анохина.

Мероприятие состоится в Доме журналиста Санкт-Петербурга.

Основная тема ПМКФ - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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