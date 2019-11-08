На кинофоруме в Лондоне представят российский сериал "Рюрик"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Исторический сериал режиссера Андрея Кравчука об основателе династии Рюриковичей 3 декабря будет представлен на кинофоруме International Drama Summit в Лондоне. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-служба компании Premier Studios.

"Лондонский International Drama Summit - новая площадка для нас и для российских студий в принципе. И мы очень благодарны его организаторам за уникальную возможность представить продюсерам ведущих международных компаний наш новый исторический сериал "Рюрик", в котором режиссер Андрей Кравчук расскажет о жизни легендарного основателя русского государства", - цитирует пресс-служба маркетинг-директора компании Лили Шерозию.

Кравчук известен зрителям режиссерской работой над фильмами "Адмиралъ" и "Викинг".

International Drama Summit пройдет в Лондоне с 3 по 5 декабря при участии крупнейших продюсерских, дистрибьюторских и вещательных компаний, таких как Netflix, Amazon, HBO, Paramount, Sony Pictures, BBC, National Geographic и др. В программе саммита - презентации, конференции, деловые встречи, мастер-классы и премьерные показы с участием более 1,7 тыс. специалистов в области производства и доставки контента.

Premier Studios - российская студия производства полнометражных фильмов и сериалов. Среди проектов - "Гоголь", фантастический экшен "Аванпост", удостоенные международных наград сериалы "Обычная женщина", "Эпидемия", "Идентификация" и другие.