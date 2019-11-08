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Власти Нижегородской области предложили установить памятник Александру Невскому

Монумент могут открыть к 2021 году на Благовещенской площади или возле собора святого Александра Невского

ТАСС, 8 ноября. Минкультуры Нижегородской области выступило с инициативой установки памятника князю Александру Невскому в Нижнем Новгороде к 2021 году, когда будет отмечаться 800-летие города и 800-летие со дня рождения князя. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"С вопросом об установке памятника обратилось Министерство культуры Нижегородской области. Идея выдвинута Нижегородской епархией РПЦ еще несколько лет назад, сейчас это предложение размещено на официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода. По замыслу авторов проекта, создание памятника князю будет приурочено сразу к двум памятным датам 2021 года", - говорится в сообщении.

В качестве места для установки памятника рассматриваются две точки: на Благовещенской площади, которая находится рядом с берегом Волги, и возле собора святого Александра Невского в районе Стрелки.

"Большинство членов архитектурного совета Нижегородской области сошлись во мнении, что князь должен быть изображен верхом на коне. Военачальники той эпохи всегда передвигались таким образом. К тому же, в Нижнем Новгороде до сих пор нет ни одной конной статуи", - отмечается в сообщении.

На портале 800-летия Нижнего Новгорода проходит голосование за проекты, которые могут быть реализованы к юбилею города. Те из них, которые наберут наибольшее количество голосов, будут рассмотрены экспертным советом. Решение об их реализации будет принимать рабочая группа по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород, основанный в 1221 году и входивший в состав великого княжества Владимирского, стали заново отстраивать после нашествия монголо-татар во время правления князя Александра Невского. В 1263 году, возвращаясь из Золотой Орды, князь умер в Городце, который расположен рядом с Нижним Новгородом и в настоящее время входит в состав региона.

Теги
РоссияНижегородская область
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