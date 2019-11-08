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Кукольные театры Гродно и Петербурга начали обменные гастроли

Проект обменных гастролей двух коллективов инициирован Министерством культуры России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Заслуженный коллектив Белоруссии Гродненский областной театр кукол открыл в пятницу первые гастроли на сцене Санкт-Петербургского театра марионеток имени Евгения Деммени, где гости показали сказку "Царевна-Лягушка" в постановке главного режиссера труппы Олега Жюгжды. Это начало проекта обменных гастролей двух коллективов по программе "Большие гастроли 2019. Зарубежная программа", инициированной Министерством культуры России.

"Мы уже выступали в Петербурге на фестивале "Встречи в России", а нынешний приезд связан с обменными гастролями двух наших театров. Я очень рад, что существует такой проект, тем более что и я, и большинство наших артистов учились в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, ныне Российском государственном институте сценических искусств, где теперь учится моя дочь", - сказал на пресс-конференции главный режиссер Гродненского театра.

В репертуаре одного из самых посещаемых театров Белоруссии - около 60 спектаклей, четверть из которых адресовано взрослой аудитории. На этот раз театр привез на гастроли спектакли для детей. Второе название - "Солнышко и снежные человечки". Этим спектаклем гости завершат в воскресенье выступления в Петербурге.

15 ноября труппа Театра марионеток почти в полном составе отправится в Гродно, где покажет спектакли "Любовь к трем апельсинам" и "Крошка Енот". "Наш театр, вступивший во второе столетие своей истории, хочет познакомить белорусских зрителей и со своим прошлым. Для путешествия к друзьям мы выбрали 33 куклы из спектаклей разных десятилетий", - рассказала директор Театра имени Деммени Наталия Лунева. Каждая из этих кукол-ветеранов, закончивших сценический век, хранится в театре как произведение искусства. Сообща они составят экспозицию "Куклы для детей и взрослых". В роли экскурсовода выступит старейшая актриса труппы, народная артистка России Фаина Костина, в руках которой многие из этих марионеток оживали на сцене.

Теги
БелоруссияРоссияСанкт-Петербург
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