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Работы Кустодиева и Петрова-Водкина выставили на торги аукционного дома MacDougall's

Торги состоятся 25 и 27 ноября

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Работы Бориса Кустодиева (1878-1927) и Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) станут топ-лотами торгов произведениями русского искусства, которые 25 и 27 ноября проведет в Лондоне аукционный дом MacDougall's. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в аукционной компании.

Оценочная стоимость полотна Кустодиева "Осень. Проводы студента", созданной в 1923 году, составляет £1,5-2 млн ($1,9-2,6 млн по текущему курсу). Ранее картина находилась в коллекции советского физика, лауреата Нобелевской премии Петра Капицы (1894-1984), который много лет поддерживал дружбу с художником.

Написанная в 1921 году в Самарканде картина Петрова-Водкина "Купающиеся мальчики" (1921), как ожидается, будет продана за £0,5-1 млн ($0,65-1,3 млн). Устроители аукциона рассчитывают, что повышенный интерес коллекционеров привлечет также полотно яркой представительницы русского авангарда Натальи Гончаровой (1881-1962) L’Espagnole ("Испанка"). Его оценочная стоимость равна £0,8-1,2 млн ($1-1,55 млн).

В ходе лондонской недели торгов предметами русского искусства MacDougall's также предложит вниманию ценителей семь графических произведений авангардиста Ивана Клюна (1873-1943) из коллекции внучки художника. Среди них - киноафиша снятого в 1926 году в СССР фильма "Борьба гигантов". Не дошедшая до наших дней кинолента рассказывает о соперничестве двух магнатов, из-за которого страдают рабочие, в конце фильма устраивающие забастовку. Стоимость плаката оценивается в £60-90 тыс. ($80-115 тыс.).

"Русская неделя" традиционно проходит в британской столице два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо MacDougall's, который 25 ноября проведет торги работами современных российских художников, а 27 ноября - произведениями признанных мастеров русской живописи, в ней принимают участие аукционные дома Christie's, Sotheby's и Bonhams. Общая выручка "русской недели", прошедшей в июне 2019 года, превысила $45 млн, а сами торги стали самыми успешными за много лет.

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