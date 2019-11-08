Театр балета Бориса Эйфмана отправился в тур по Франции и Нидерландам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Академический театр балета Бориса Эйфмана отправился в пятницу в большой тур по Франции и Нидерландам. Гастроли будут проходить с 9 ноября по 7 декабря и включают две постановки - "Анна Каренина" и "Роден, ее вечный идол", рассказал корреспонденту ТАСС художественный руководитель труппы.

Спектакли будут показаны зрителям Парижа, Нанта, Монпелье, Экс-ан-Прованса, Лиона, Марселя, Ниццы и Бордо, а также Роттердама и Амстердама.

"У нас очень долгая история творческих связей с Францией. Впервые мы туда приехали в конце 1989 года и сразу показывали спектакли в театре Champs-Elysees в Париже. С тех пор мы очень часто, а последнее время практически ежегодно там выступаем. У нас сейчас новый импресарио Армен Карапетян, который показывает наши спектакли во многих городах Франции. Балет "Анна Каренина" мы привозили в прошлом году, и это был настолько большой успех, что по просьбе зрителей импресарио решил повторить этот спектакль в Париже", - сказал Эйфман.

Хореограф выразил надежду, что "эти гастроли пройдут так же успешно, как и предыдущие". По его словам, уже запланированы поездки на 2020 год, который объявлен Годом России во Франции. Петербуржцы покажут балет "Чайковский pro et contra".

"Мы, конечно, очень рады такому сотрудничеству. Нас принимают, как наследников Дягилева, потому что мы привозим русский современный балет. И для французов - почитателей нашей классики - очень интересно познакомиться с современным искусством России", - заключил Эйфман.

Сам он присоединится к труппе позднее, поскольку в настоящее время занят подготовкой к открытию в Петербурге Детского театра танца, который примет первых зрителей 16 ноября, в дни работы Петербургского культурного форума.