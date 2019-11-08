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Спектакли о войне станут частью программы "Больших гастролей" на 2020 год

Технические возможности площадок в регионах могут стать одним из препятствий для включения в гастрольный график таких спектаклей

ОРЕНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Историческая память и спектакли о войне могут стать отдельной темой программы "Больших гастролей" в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель генерального директора Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации Владимир Черкасов.

"Наша историческая память - это тоже тема. Каждый театр сейчас готовит эти (о войне - прим. ТАСС) постановки <…> Конечно же, это будет приветствоваться - спектакли, посвященные Великой Отечественной войне", - ответил Черкасов на вопрос, как повлияет на репертуар "Больших гастролей" юбилей Победы.

Черкасов также отметил, что включение в программу спектаклей о войне больше связано с афишей каждого театра. Например, в репертуаре московских театров еще несколько лет назад вообще не было постановок о Великой Отечественной войне.

Технические возможности площадок в регионах могут стать одним из препятствий для включения в гастрольный график спектаклей о войне. В качестве примера он привел постановку Малого театра по роману "Стена", где используется много оборудования и сложная техника.

Программа "Большие гастроли" - крупнейший театральный проект России, который реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года. В 2019 году программа приросла зарубежным направлением. Организаторы отмечают, что "Большие гастроли" помогают театрам из России расширить свой сценический опыт, а зрителям зарубежья - познакомиться с современным российским театральным процессом. Жители регионов открывают для себя ранее не знакомые имена актеров и режиссеров, отмечают организаторы.

Теги
Россия
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