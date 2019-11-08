В Петербурге открывается международный конкурс арфистов "Хрустальный ключ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Второй международный конкурс арфистов "Хрустальный ключ" при участии юных музыкантов из шести стран открывается в субботу в Петербурге. Смотр посвящен памяти выдающейся русской арфистки и педагога Татьяны Тауэр (1945-1994).

"Мне довелось учиться у Татьяны Тауэр, и это было большим счастьем для меня. Татьяна Лазаревна много вложила в меня и как музыкант, и как человек. Это была для меня как вторая семья", - сказала на пресс-конференции член жюри конкурса испанская арфистка Даниэла Йолкичева. По ее мнению, "русская арфовая школа славится своими глубокими традициями, и арфисты из России очень востребованы во всем мире". Гостья ждет от конкурса ярких впечатлений и открытия новых имен.

В конкурсе участвуют 55 исполнителей, младшему из которых всего 6 лет, а самому старшему - 21. Это юные дарования из Бельгии, Германии, Италии, Казахстана, Франции, а также из многих городов России - от Москвы до Уфы и Екатеринбурга. Участники распределены по трем возрастным группам, в каждой из которых будет определен победитель.

Как и первый "Хрустальный ключ", проходивший в 2012 году, нынешний смотр пройдет на площадке Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера". Как рассказала директор конкурса арфистка Елизавета Александрова, "проект ориентирован на юных конкурсантов и призван способствовать развитию и продвижению детского и юношеского творчества, стимулировать карьерный и творческий рост юных и молодых исполнителей".

Один из генеральных партнеров конкурса "Resonanse Harps" - российский производитель арф предоставил участникам прослушиваний музыкальные инструменты. Кроме того, именно арфа, созданная на фабрике "Resonanse Нarps", станет наградой победителю конкурса из старшей возрастной группы. Предусмотрены еще две специальных премии - "За лучшее исполнение оперной фантазии" и премия "Rezonance artistic", которая сможет быть вручена любому участнику вне зависимости от результатов конкурсных прослушиваний. Лауреаты будут награждены также специально созданными для конкурса леверсными арфами "Resonanse Нarps" (они не имеют педалей).

Председателем жюри "Хрустального ключа" будет известная арфистка Шанталь Матье (Франция - Швейцария), которая примет участие в гала-концерте. Смотр завершится 15 ноября концертом победителей.