"Великий талант и светоносная энергия". Александра Пахмутова отмечает 90-летие

"Александра Николаевна - это явление в нашей музыке. Она озвучила огромную эпоху, ее песни летописны. Если вспоминать самые трепетные события нашей жизни, то все они запечатлены в ее песнях", - отметил народный артист РСФСР Лев Лещенко.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Народная артистка СССР, композитор, чьи песни поют несколько поколений на постсоветском пространстве, Александра Пахмутова в субботу отмечает 90-летие. Пока она занята подготовкой к большому праздничному концерту, добрыми словами о ней с ТАСС поделились друзья, те, с кем пересеклись ее творческий и жизненный пути.

Символом страны считает Александру Николаевну народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина. "Это гениальный человек. Я искренне желаю ей бесконечного вдохновения, пусть обязательно творит, подкидывает нам произведения о жизни - они нам сегодня как никогда нужны, потому что страна нуждается в идеологии. А Александра Николаевна - символ нашего государства", - подчеркнула артистка.

Годы как цифры

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне - район Волгограда). В возрасте пяти лет сочинила свою первую пьесу для фортепиано "Петухи поют". В 1942-1943 годах артистка находилась в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне - Республика Казахстан), в этот период она написала свои первые песни - "Если будешь ранен, милый, на войне" и "Если я не вернусь, дорогая" на стихи Иосифа Уткина.

"Она родилась под Сталинградом, как тогда еще называли Волгоград. И, конечно, степи, река Волга вдохновляли ее, - считает Бабкина. - Она рождена с таким божьим поцелуем, что ее талант проявлялся с раннего детства. И эта маленькая девочка выросла в человека огромного, планетарного масштаба".

В 1943 году Пахмутова переехала в Москву, где поступила в Центральную музыкальную школу (в то время - Школа одаренных детей). В 1953 году окончила Московскую консерваторию по классу композиции профессора Виссариона Шебалина, а затем, под его же руководством, аспирантуру.

Первой песней Александры Николаевны, о которой упомянули в печати, стала "Походная кавалерийская" на стихи Юлии Друниной. Отзыв опубликовало приложение к журналу "Советская музыка" № 10 за 1953 год. А за этим последовало множество композиций, большинство из которых написаны в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Первой совместной песней стала "Лодочка моторная". Семейный союз начался в 1956 году.

Друзья композитора подчеркивают: годы над ней не властны. "Несмотря на свой возраст, она очень современна, слушает интересные истории, рассказывает сама. С нею можно поделиться каким-то современным событием или рассказать анекдот - все это воспринимается как 30-40-летним человеком. Потому что ее душа молода", - заметил Лещенко.

"В ней всегда присутствует ребячество, она с колоссальным чувством юмора", - добавила Бабкина.

История страны в четырехстах песнях

На счету Александры Николаевны - 400 песен. "Пахмутова - это целая жизнь нашей огромной страны, Советского Союза. Мы все стремились к чему-то лучшему, и песни Александры Николаевны, стихи Николая Николаевича и других поэтов в своей гармонии давали возможность размышлять, двигаться, все это реализовывать", - уверена Бабкина.

Композиции Пахмутовой считают своими гимнами люди самых разных профессий - военные, космонавты, летчики, спортсмены, строители. Многие из песен неизменно ассоциируются с прекрасными кинокартинами, такими как "Три тополя на Плющихе", где героиня Татьяны Дорониной, деревенская Нюра, поет берущую за сердце "Нежность" в такси под проливным дождем. А композиция "Герои спорта", написанная в соавторстве с Николаем Добронравовым в 1972 году, триумфально сопровождает финальные титры современной уже картины - "Движение вверх", о победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Вписана в личные летописи миллионов россиян и жителей разных стран мира и песня Пахмутовой "На трибунах становится тише" на закрытии XXII Летних Олимпийских игр-1980 в Москве, которую исполняли Лев Лещенко и Валентина Толкунова.

Любимой композицией Лещенко долгие годы остается "Нам не жить друг без друга". "Эта песня говорит о том, что в мире бешеных скоростей надо жить бережнее. В этом беспорядочном движении, происходящем хаосе она нашла точное выражение покоя и очень нежных, тонких, душевных отношений между людьми, к чему и призывает. Все песни Пахмутовой к чему-то зовут, направляют человека - без настырности и назидания", - подчеркнул он.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха исполняет не менее яркую и известную "Надежду". "Эту песню на концертах всегда встречали очень горячо, потому что Пахмутова - кладезь таланта", - вспомнила певица. "Я с ней лично не знакома, у нее - свои любимые исполнители. Но как человек, посвятивший себя песне, могу сказать, что Александра Николаевна - выдающаяся личность, которая войдет в обойму классиков нашего песенного жанра. Это талантище, это эпоха целая, ее песенный талант ни с кем не сравнить. Ну, вот - Соловьев-Седой, вот - Пахмутова… Для меня эти имена стоят в одном ряду", - призналась Пьеха.

"Сегодня не хватает глубины, не на что опереться: он пришел, а она не пришла, он полюбил и потом бросил - все какие-то пустяки, нет серьезности. А серьезность не в том, чтобы петь строем и громко. "Опустела без тебя земля" - это уже серьезно, не правда ли?" - заметила Бабкина.

"У ее песен самобытная мелодика, потому что она единственный человек в сегодняшнее время, который умеет писать мелодию. Все остальные пишут гармонию, - добавил Лещенко. - А на самом деле, мелодия - самое сложное. Это удивительный дар - так владеть своим профессиональным искусством".

Из немногих людей, перед которыми встает весь зал

"Мы говорим о ней как о художнике, творце, человеке, который прожил очень честно, порядочно свою жизнь. И это все проецируется на ее песни: они добрые, лучистые, мажорные, - заметил Лещенко. - Она одна из очень немногих людей, с выходом которых на сцену весь зал встает".

Несмотря на большую творческую занятость, Пахмутова всегда активно включается в общественную жизнь. Она возглавляла Союз композиторов, была депутатом Моссовета и Верховного совета РСФСР, входила в состав Президиума Верховного совета РСФСР. Сейчас Александра Николаевна - почетный член Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви (РПЦ). "Замечательная, очаровательная, такая миниатюрная, но при этом великая женщина, как Александра Пахмутова - это целая эпоха, - сказал протоиерей Леонид Калинин, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, древлехранитель Московской городской епархии, коллега Пахмутовой по Патриаршему совету по культуре. - Для нас всех большая гордость жить в эпоху Пахмутовой, ее чудных песен и произведений, этого великого таланта и удивительной светоносной энергии, которую источает каждое ее произведение".

"Мы воспитывались на ее песнях, мы радовались ее чудесной музыке, тонкому таланту, удивительной искрящейся радости, которая исходит от ее произведений, которые внушают очень большой оптимизм и какое-то желание жить. Это просто светлый, чудный человек и в жизни, и в творчестве, и поэтому она действительно всеми любима - действительно, всенародно любимый человек, непререкаемый ни при каких временах, смене политических трендов или направлений, поскольку большое искусство переживает все, оно выше сиюминутных изменений", - подчеркнул священнослужитель.

В окружении друзей

Пахмутова отметит круглую дату в кругу друзей на самой известной и почетной сцене Москвы - в Большом театре. "Посещение Большого театра всегда было событием, - призналась Александра Николаевна телеканалу "Россия 1", который проведет трансляцию праздника. - Концерт в таком театре для меня большая ответственность". Прозвучат знаменитые песни, симфонические сочинения и даже премьера - фрагменты новых балетов.

Любимого композитора поздравят певцы Лев Лещенко, Александр Градский, Тамара Гвердцители и Хибла Герзмава, пианист Денис Мацуев, актеры Евгений Миронов и Сергей Безруков, танцор балета Сергей Полунин, группа "Любэ", Кубанский казачий хор, оркестр Большого театра России, а также прославленные спортсмены: Вячеслав Фетисов, Лариса Латынина, Иван Едешко, Елена Чайковская, Владислав Третьяк, Аделина Сотникова. Дирижировать концертом будут Михаил Плетнев, Юрий Башмет и Александр Соловьев.

"Хочется пожелать ей здоровья на долгие годы, - поделился Лещенко. - Она - ориентир для всех нас, для художников любой масти: и живописцев, и литераторов, и поэтов. Она не запятнала себя ни в чем за эти годы. Она, наверное, стоит на первом месте среди любимцев народа".

Юбилею маэстро будет посвящено много телепроектов. Поговорить о личном и творческом композитор согласилась с Первым каналом, который в субботу покажет документальный фильм "Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты". В съемках принял участие супруг Пахмутовой Николай Добронравов, а также Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Зара, Александр Градский и другие, чей творческий путь освещает творчество композитора.

10 ноября в эфире телеканала "Россия К" будет показан документальный фильм "Мир Александры Пахмутовой", где о юбиляре расскажут ее коллеги и друзья: Родион Щедрин, Раймонд Паулс, Тамара Синявская, Владислав Третьяк, Александр Скляр, Василий Ладюк.

Музей Победы в субботу посвятит радиолекцию юбилею всенародно любимого композитора. Передача расскажет о биографии Пахмутовой, а в течение всего дня будут звучать ее песни о Великой Отечественной войне, включая "Весна 45-го года", "Поклонимся великим тем годам", "Сидят в обнимку ветераны" и другие.