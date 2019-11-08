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Год театра в России

Российская комедия "Давай разведемся" получила главный приз фестиваля "Улыбнись, Россия!"

В конкурсной программе фестиваля было 17 российских и девять зарубежных кинолент

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Жюри XX фестиваля комедий "Улыбнись, Россия!", который со 2 по 8 ноября проходил в Туле, присудила главную премию фильму "Давай разведемся", снятому режиссером Анной Пармас в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области по итогам церемонии награждения режиссеров и актеров.

"Главного приза фестиваля удостоился фильм "Давай разведемся" режиссера Анны Пармас. Награду продюсеру картины Сергею Сельянову вручили заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и председатель жюри фестиваля, кинодраматург, заслуженный деятель искусств России Аркадий Инин", - говорится на официальном сайте правительства региона.

Всего конкурсной программе фестиваля было 17 российских и девять зарубежных кинолент. Приз "За лучшую женскую роль" получила заслуженная артистка России Елена Валюшкина (фильм "Укрощение свекрови", 2019 года), "За лучшую мужскую роль" - актер Кирилл Коганович (фильмы "Все или ничего", 2018 года и "Грецкий орешек", 2018 года), отметили в пресс-службе.

Впервые в этом году путем зрительского голосование на фестивале выбирали лучший российский комедийный сериал, им стал "Полицейский с Рублевки". Лучшей короткометражной работой признан фильм "Солдатик", который, по данным пресс-службы, был завершен благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и стал лауреатом 16 фестивалей России. Приз получила его режиссер, выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров Виктория Фанасютина.

К Году театра в России в рамках фестиваля прошел показ лучших студенческих спектаклей театральных вузов Москвы, в том числе Театрального училища им. М. С. Щепкина, Театрального института им. Бориса Щукина, ГИТИСа. Премии удостоена постановка "12 стульев" в исполнении студентов четвертого курса ВГИКа. "Фестиваль подарил нам огромное количество ярких позитивных эмоций и зарядил нас хорошим настроением на весь год. Оно, как поется в известной песне, не покинет больше нас", - цитирует пресс-служба председателя правительства региона Валерия Шерина.

"Улыбнись, Россия!" ежегодно проходит при поддержке Министерства культуры РФ, студий "Позитив-фильм" и "Джем студия", правительства Тульской области. С 2012 года его постоянной площадкой стала Тула.

Теги
РоссияТульская областьГод театра в России
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