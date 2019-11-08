Концерт русской классической музыки состоялся в христианском соборе Бейрута

БЕЙРУТ, 9 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Произведения П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и С.С.Прокофьева звучали в пятницу под сводами собора Святого Иосифа в христианском квартале ливанской столицы. Оркестром национальной филармонии дирижировал приехавший из Москвы маэстро Николай Винокуров, а Второй скрипичный концерт Сергея Прокофьева исполнил виртуоз мирового класса Айлен Притчин. Поклонники классической музыки заполнили зал до отказа, несмотря на то, что буквально в километре от собора расположены центральные площади Бейрута, где продолжаются сейчас акции протеста.

"Мы исполнили сложнейшую программу, которая требовала высокого мастерства от всех музыкантов", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Николай Виноградов. По его словам, в программу были включены самые трудные фрагменты из балета "Щелкунчик", которые ливанский оркестр играл впервые. "Все музыканты просто молодцы", - резюмировал дирижер.

Солист Притчин также отметил, что доволен гастролями. "Я первый раз в Бейруте и был приятно удивлен высоким профессиональным уровнем филармонического оркестра, - подчеркнул он. - Неделя, которую я провел в Ливане, была очень вдохновляющей".

Дирижер Виноградов и скрипач Притчин ранее дали мастер-классы в ливанской консерватории. Ее директор, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных Бассам Саба напомнил, что национальная консерватория была основана проживавшим в Ливане в 1940-х годах русским виолончелистом Николаем Далем.

"Сегодняшний концерт мы можем по праву назвать важнейшим событием в культурных связях с Россией, - сказал Саба. - Это был подлинный триумф русской музыки и ее великих композиторов, подаривших человечеству свои неувядаемые шедевры". По его словам, очень важно, что оркестром дирижировал маэстро из России. "Это придало особую значимость состоявшемуся музыкальному празднику, - подчеркнул директор. - Зал покорила также блистательная виртуозность 32-летнего российского скрипача".

Соглашение с Академией имени Гнесиных

Как сообщил Саба, ливанская консерватория подписала в 2019 году соглашение о сотрудничестве с Российской академией музыки имени Гнесиных, которое открывает большие возможности для молодых талантов и предусматривает направление в Ливан опытных педагогов из России.

Руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков, со своей стороны, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что концерт в Ашрафии завершил серию культурных мероприятий, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. "Мы будем развивать этот положительный опыт и разработаем новые совместные программы, учитывая огромный интерес к российскому искусству со стороны ливанской общественности", - сказал Зайчиков.