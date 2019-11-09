Шесть российских фильмов попали в число претендентов на "Золотой глобус"

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Шесть российских фильмов вошли в предварительный список претендентов на американскую премию в области кинематографии "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Шорт-лист номинантов будет объявлен 9 декабря. Об этом ТАСС сообщила в пятницу директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент", организатор стенда московских кинокомпаний и студий "Created in Moscow" (Создано в Москве) на Американском кинорынке, который проходит сейчас в Санта-Монике (штат Калифорния) Евгения Маркова.

"Шесть российских фильмов отобрались в заявку в номинацию премии за лучший фильм на иностранном языке", - сказала она. За возможность попасть в номинацию, по словам Марковой, будут соревноваться между собой драма Кантемира Балагова "Дылда" (2019), картина Константина Фама "Кадиш" (2019), фильм Бориса Акопова "Бык" (2019), драма Алексея Козлова "Спасти Ленинград" (2019), триллер Владимира Аленикова "Странники терпенья" (2018), а также приключенческий боевик Андрея Богатырева и Арта Камачо "Дикая лига" (2019).

Церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год состоится 5 января 2020 года в отеле "Беверли-Хилтон" (города Беверли-Хиллз, штат Калифорния) в 77-й раз.

Премия была учреждена восемью иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.